Alberto Angela racconta Giulio Cesare, cosa sappiamo della serata evento su Rai1

Alberto Angela racconta la vita e le imprese di Giulio Cesare in una serata-evento su Rai1, tra ricostruzioni immersive, storia e musica dal vivo nella cornice del Colosseo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Alberto Angela

Il più grande condottiero romano descritto dal divulgatore scientifico più amato del Paese: Alberto Angela ci porta alla scoperta della vita e delle imprese di Giulio Cesare. Accompagnato da un’orchestra dal vivo e immerso nella suggestiva cornice del Colosseo, il presentatore conduce su Rai1, a partire dalle 21.30 di domenica 18 ottobre, la serata-evento Alberto Angela racconta Giulio Cesare.

Alberto Angela e Giulio Cesare, il racconto

Una serata-evento e una cornice unica nel suo genere per celebrare le imprese di uno dei grandi simboli dell’antica Roma: dal Colosseo, Alberto Angela porta gli spettatori di Rai1 alla scoperta di Giulio Cesare. Un viaggio che parte dalle Idi di Marzo e torna indietro nel tempo, fino agli anni decisivi che trasformarono un ambizioso politico nel conquistatore della Gallia e nell’uomo più potente di Roma. Battaglie, intrighi politici, amori, alleanze e tradimenti compongono il ritratto di Giulio Cesare, mentre l‘Anfiteatro Flavio diventa parte integrante dello spettacolo e, grazie alla realtà aumentata e alle ricostruzioni immersive, si trasforma nei luoghi in cui si svolsero gli eventi narrati.

Immagini e sequenze fedeli, parte integrante del racconto di Alberto Angela, permetteranno agli spettatori di Rai1 di incontrare i protagonisti dell’antica Roma e di entrare nel mondo delle legioni e dei popoli della Gallia, fino a raggiungere le monumentali vestigia dell’Egitto dei faraoni. Le vicende che hanno segnato la vita di Giulio Cesare vengono esplorate in rapida successione, come nei libri di storia.

Dalla conquista dell’Europa occidentale allo scontro con Pompeo, dal passaggio del Rubicone alla guerra civile, fino al viaggio sul Nilo e alla storia d’amore con Cleopatra, il grande condottiero romano si è mosso sullo sfondo della crisi della Repubblica, arrendendosi solo al brutale assassinio ad opera dei congiurati alle Idi di Marzo del 44 a.C.

Giulio Cesare visto da Alberto Angela, il racconto in tv

Alberto Angela racconta Giulio Cesare è un evento televisivo che prova a combinare intrattenimento e storia, in una formula che da anni caratterizza i programmi del divulgatore scientifico. Un racconto che prova a comprendere perché, a più di duemila anni dalla sua morte, il nome di Cesare continui a essere sinonimo di successo e vittoria.

La serata è realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo e il Parco Archeologico del Colosseo. Condotto da Alberto Angela proprio dagli spalti dell’Anfiteatro Flavio, il racconto sarà snocciolato di fronte a un pubblico di giovani, con il commento musicale di un’orchestra dal vivo.

La serata, come annunciato dallo stesso presentatore, sarà dedicata ad Andrea Moretti, il giovane operaio morto in un incidente al Colosseo.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, dove e quando vederlo

Alberto Angela racconta Giulio Cesare va in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 21.30 su Rai1, in diretta televisiva dal Colosseo. Al termine di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, potrete quindi sintonizzarvi sulla rete ammiraglia per seguire l’interessante approfondimento storico.

Qualora non abbiate la possibilità di godervi lo spettacolo in diretta, potete recuperare il programma in differita su RaiPlay: sulla piattaforma digitale, Alberto Angela racconta Giulio Cesare resterà a disposizione del pubblico anche nei giorni successivi alla messa in onda.