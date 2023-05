Black mask: a cosa servono, quando e come usarle, le migliori

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: 123RF Cosa sono le black mask e come usarle

Nere come il carbone – di cui sono arricchite – le black mask sono uno dei prodotti cosmetici più affermati e che appassionano ancora influencer e beauty addicted. Diventate di tendenza nel 2016 e caratterizzate dalla formula peel off sono ancora oggi uno dei must have da avere per assicurarsi una pelle pulita in profondità, senza punti neri, opacizzata e liscissima. Da utilizzare una volta alla settimana o a seconda delle proprie necessità questa particolarissima maschera nera una volta applicata diventa una sorta di pellicola, da rimuovere tirando delicatamente.

Black mask: cosa sono e come funzionano

Originarie della Corea – come del resto quasi tutte le tendenze legate alla cura della pelle – le black mask nascono come rimedio per rimuovere i punti neri dal viso in modo efficace. La versione 2.0 dei classici cerottini che si applicavano sul naso o dello skin gritting.

Altamente purificanti, e per questo spesso sconsigliate in caso di pelle sensibile o facilmente irritabile, le maschere nere sono specifiche per chi ha la pelle mista o grassa e assicurano una profonda purificazione del derma. Utilizzarle poi è facilissimo. Si devono stendere in modo omogeneo cercando di tralasciare la zona occhi e sopracciglia e la bocca. Si forma una pellicola nera molto lucida che deve essere lasciata agire per circa 30 minuti.

Gli ingredienti attivi al loro interno

Come anticipato prima, le black mask devono il loro colore nero al carbone vegetale di cui sono arricchite. Questo ingrediente è molto utilizzato in cosmesi perché aiuta a rimuovere le impurità e lo sporco, rendendolo molto adatto alle pelli grasse, ma non solo. Assorbe i batteri, riducendo così anche la possibilità di future imperfezioni.

Eppure, non è questo l’unico ingrediente presente nelle black mask. Nelle formule più innovative è infatti possibile trovare anche alghe marine ricche di vitamine, minerali e antiossidanti naturali, sono indicate per l’uso dermatologico perché riequilibrano la mineralizzazione della pelle e sapone di Aleppo (ricavato da olio di oliva ed alloro) è rinomato per avere proprietà purificanti contro l’acne, i brufoli e i punti neri.

I benefici per la pelle

Oltre all’azione altamente purificante, le black mask hanno la funzione di rimuovere efficacemente i punti neri e rendere la pelle più liscia e levigata. Tuttavia, non sono tutte uguali e per scegliere il prodotto più adatto al proprio tipo di pelle è necessario non solo leggere bene l’INCI ma anche comprendere quale formulazioni è più adatta.

Se tra le più famose troviamo infatti le black mask peel off, è bene sapere che in commercio esistono altre tipologie di maschera nera che possono essere anche in crema o anche in tessuto e dunque più adatte in caso di pelle sensibile o che si arrossa facilmente.

Le formule poi non sono tutte uguali e di conseguenza anche i benefici possono cambiare. Ad esempio? Ce ne sono per pelli miste e grasse, per pelli che iniziano a mostrare segni d’invecchiamento, e per pelli più delicate e secche. Alcune agiscono combinando l’azione del carbone a quella dell’argilla e queste sembrano avere un’efficacia maggiore su ogni tipologia di pelle.

Controindicazioni

Attenzione però. Quando si esegue una black mask è bene ricordarsi che questa maschera è abbastanza aggressiva sulla pelle e quindi da non utilizzare in caso di sensibilità grave. L’effetto “pelle liscia” infatti deriva semplicemente dal fatto che per rimuoverla si strappa lo strato più superficiale della pelle, rimuovendo insieme al prodotto cellule morte e peluria.

Per questo motivo, la maschera nera non deve essere eseguita troppo spesso ma solamente in casi necessari e preferibilmente applicandola solamente in alcune zone del viso come mento e naso.

Black mask: le migliori da provare

Fonte: iStock

KIKO Milano, Black Clay Mask

Maschera viso purificante e opacizzante è indicata per pelli miste e grasse. La sua formula è arricchita con estratto di limone, carbone vegetale dalle proprietà purificanti e argilla nera dall’azione sebo-assorbente. La texture in crema libera la pelle dalle impurità, rendendola più opaca e senza appesantirla.

Kiko Milano Maschera nera all'argilla opacizzante e purificante

Garnier, SkinActive Pure Active 3 in 1

Questa formula innovativa è arricchita con carbone di origine naturale, noto per il suo potere assorbente e purificante. Può essere utilizzato come detergente, scrub o maschera per combattere i punti neri, anche i più resistenti, aiutando a prevenire la loro ricomparsa. Al suo interno una combinazione di acido salicilico purificante, estratto di mirtillo e carbone vegetale per dar vita ad una formula anti-punti neri.

Garnier SkinActive Maschera Nera 3 in 1

Wonder Company, Hollywood Black Mask Tube

La formula nera a base di carbone vegetale e Aloe Vera aiuta ad ad assorbire l’eccesso di sebo, contrastando la formazione di punti neri e le impurità normalmente presenti sul viso. L’aloe inoltre è ricca di polisaccaridi e derivati dell’antracene che garantiscono l’attività antivirale, batteriostatica e antimicotica, rendendola adatta alla pulizia e la cura delle pelli impure, acneiche e seborroiche. Nella texture peel off si trasforma in una pellicola facile da rimuovere.

Wonder Company Maschera peel off al carbone vegetale e aloe vera

BioNike, Defence Mask Instant Pure

Maschera a risciacquo formulata con elevata concentrazione di argille e carbone di bambù, dalle proprietà sebo-assorbenti, per contrastare efficacemente la lucidità cutanea e aiutare a ridurre la dilatazione dei pori.

Dalla texture cremosa, purificata, opacizzata e leviga la pelle. Al suo interno: carbone di bambù microporoso con eccellenti proprietà seboassorbenti, argilla bianca (caolino), argilla verde e argilla rossa che assorbono l’eccesso di secrezioni e le impurità. L’estratto di abete rosso, ricco in lignani e polifenoli, svolge un’attività antibatterica e antiossidante. Mentre l’estratto di spirea ulmaria ha una funzione astringente e stimola le difese fisiologiche cutanee contro i batteri.

Consigliabile per la pelle che appare lucida su tutto il volto o solo sulla zona T (fronte, naso, mento), con pori dilatati ed è soggetta a imperfezioni.

Offerta BioNike Defence Mask Instant Pure al carbone attivo

Equilibra Carbone Attivo Maschera Peel-off Detox

Agisce sulle impurità del viso, lasciando la pelle purificata e levigata. Come si usa? Applicare sulla pelle del viso pulita e asciutta uno strato uniforme di prodotto con l’aiuto della spatolina. Lasciare agire da 15 a 30 minuti, a seconda dello spessore della maschera applicato e rimuovere delicatamente la maschera partendo dai bordi verso il centro del volto.

Offerta Equilibria Maschera al carbone attivo peel off

Mroobest, maschera nera peel off

Tra le più apprezzate su Amazon, la maschera Mroobest è una maschera per punti neri dalla texture peel off potente e completamente naturale che agisce efficacemente sulla rimozione dei punti neri. Da applicare su guance, naso, mento e zona T questo prodotto (adatto ad ogni tipo di pelle) aiuta ad opacizzare la pelle e rimuovere i punti neri. Inoltre la confezione è dotata di una spatola in silicone per facilitare l’applicazione e face tool per la rimozione sicura dei brufoli.

Mroobest Maschera nera peel off