Multiuso e naturale: la crema viso amata dalle star costa solo 30 euro

L’Egyptian Magic Cream, che nell’ultimo periodo, secondo quanto riporta il magazine britannico stylist.co.uk, ha visto crescere le sue vendite del 390% è una crema realizzata con ingredienti 100% naturali considerata un vero portento nel mondo delle beauty guru e delle celebrity.

Non a caso è la crema multiuso più amata dalle star di Hollywood, da Madonna, Emily Blunt, Eva Mendes, Oprah Winfrey, Eva Longoria e la lista è veramente lunga!

Perché questa crema di una fascia di prezzo medio bassa, costa poco più di 30 euro, è così amata?

Egyptian Magic Cream - trattamento multiuso La crema multiuso amata da tutte le star a poco più di 30 euro

La crema low cost amata dalle star

Le ragioni di questo grande amore per questa crema 100% naturale sono diverse.

Dalla consistenza delicata e assorbibile, ma allo stesso tempo corposa e nutriente lascia la pelle idratata, nutrita in profondità e morbida al tatto, ma non è solo questo il motivo per cui è la crema più amata da tutti soprattutto da tantissime star internazionali che hanno deciso non solo di inserirla stabilmente nella loro beauty routine, ma l’hanno anche consigliata nel corso di interviste e sui social network, generando e facendo crescere la voglia di avere questa crema tutt’altro che lussuosa.

La vera forza della Egyptian Magic Cream è soprattutto la sua estrema versatilità negli utilizzi. Puoi usarla praticamente per qualsiasi cosa ottenendo un risultato ottimo È, infatti, estremamente performante e i risultati: pelle idratata, elastica, morbida al tatto e lenita, sono evidenti dopo pochi utilizzi.

Gli usi della Egyptian Magic Cream

Conosciuta anche come crema di Cleopatra per via delle sue origini, l’Egyptian Magic Cream che alla vista e al tatto appare molto simile ad un burro corpo, può essere usata per diversi scopi:

Idratare la pelle molto secca;

lenire la pelle in caso di ustioni o ferite;

Migliorare l’aspetto delle nuove smagliature (quelle di colore rosso);

Migliorare l’aspetto delle cicatrici;

Dopo la depilazione;

Trattare e migliorare eczema e psoriasi;

Dopo l’esposizione solare per rinfrescare la pelle esposta ai raggi UV;

Maschera per la notte, applicata in una quantità maggiore e lasciata in posa tutta la notte;

Impacco per le punte dei capelli;

Impacco per ammorbidire le cuticole delle unghie.

Ingredienti naturali e low cost

In generale questa crema è consigliata in tutti i casi in cui la pelle necessita di essere idratata e lenita in profondità senza nessuna controindicazione perché il suo INCI è totalmente naturale, ma puoi veramente spaziare con la fantasia per usarla in qualsiasi altro modo la fantasia ti suggerisca. Molti, ad esempio, la usano per impacchi in caso di pelle lesa o screpolata.

Tantissimi utilizzi per una crema veramente performante e grazie a degli ingredienti totalmente naturali. La Egyptian Magic Cream non contiene parabeni, petrolati e altre sostanze chimiche. È un prodotto naturale al 100% in cui spiccano tutti ingredienti naturali e conosciuti: olio di oliva, cera d’api, miele, propoli, pappa reale, propoli. Ingredienti ricchi di vitamine e antiossidanti come ad esempio la E, la A, B, C.

Una vera miniera di bellezza in un barattolo di crema, che non può mancare nella propria ruotina di bellezza.

Anche su Amazon, dove la trovi a 31,70 euro, è un prodotto molto apprezzato

