5 migliori coperte per un picnic perfetto

C’è qualcosa di magico e allo stesso tempo, rilassante, nel mangiare all’aria aperta e la stagione per poter fare picnic in compagnia o nei parchi in città, riscaldandosi ai raggi del sole, è finalmente arrivata!

La pianificazione di un picnic richiede un po’ di preparazione e riflessione: scegliere il menù da portare, che deve essere pratico, ma sfizioso e gli accessori indispensabili che non possono proprio mancare nella tua borsa.

Uno dei più importanti, perché è in grado di migliorare o peggiorare l’esperienza del pranzo all’aperto, è sicuramente la coperta da picnic.

Una buona coperta da picnic renderà il tuo picnic rilassante, confortevole e anche pratico.

Come scegliere una coperta da picnic

Vediamo nel dettaglio quali caratteristiche dovresti considerare prima di acquistare una coperta da picnic.

Dimensioni

La tua coperta da picnic dovrebbe essere abbastanza grande per contenere comodamente sia i partecipanti al pranzo all’aperto sia tutti i piatti e il cibo che hai portato con te. Se fosse troppo piccola potrebbe rovinare la tua esperienza. Nessuno vuole combattere con le formiche, o peggio stare seduto per terra.

Colore

Una coperta da picnic deve anche essere bella. Farai sicuramente alcuni “selfie” per ricordare la giornata. Una coperta colorata e di bell’aspetto aggiungerà immediatamente atmosfera alle tue foto.

Impermeabilità

È una caratteristica a cui non si dà molto peso, ma è fondamentale. La coperta da picnic dovrebbe assorbire acqua molto rapidamente e deve asciugarsi anche molto velocemente. Nessuno vuole mangiare sul bagnato, ma gli incidenti quando si mangia tutti insieme su un prato possono capitare, con una coperta impermeabile il disagio sarà limitato.

Comoda

La tua coperta da picnic dovrebbe essere comoda e leggera da trasportare. Dovrà essere compatta e portatile, le migliori sono quelle ultra leggere, pieghevoli fino alle dimensioni di un giornale.

Morbidezza

Un altro fattore importante da considerare è la morbidezza. Il tessuto ruvido potrebbe irritare la pelle, soprattutto quando indosserai pantaloncini o vestiti più corti. La coperta dovrebbe essere allo stesso tempo resistente e non dovrebbe compromettere la morbidezza.

Durevole

La tua coperta da picnic deve essere durevole e resistente nel tempo perché sarà messa a dura prova dal terreno su cui la posizionerai e dell’uso che ne farai, non dovrò essere quindi un capo delicato, ma anzi dovrà essere in grado di sopportare l’uso anche estremo.

Se ti stai chiedendo dove acquistare delle coperte da picnic che soddisfino tutti questi criteri, ti aiutiamo noi! Abbiamo selezionato cinque coperte in vendita su Amazon, che uniscono diverse caratteristiche fondamentali e imprescindibili che una coperta da picnic dovrebbe avere.

Coperta da Picnic, anti-sabbia

Coperta picnic esportic Pratica e impermeabile, molto spaziosa, ma facile da trasportare

Adatta per ospitare dalle 4 alle 6 persone la superficie è calda e confortevole. L’imbottitura in schiuma composita garantisce una ventilazione e un comfort eccezionali. È particolarmente pratica perché nonostante la sua grandezza di 200x 200 cm, arrotolata su stessa arriva ad occupare solo 28 x 20 cm di spazio; quindi, entra alla perfezione anche in uno zaino o un cestino da picnic.

Coperta picnic impermeabile, 3 strati di protezione

Coperta picnic suntric, impermeabile Prodotta con 3 strati di protezione, è particolarmente robusta e resistente

La caratteristica più interessante di questa coperta è la sua impermeabilità, infatti, è composta da tre strati: una superficie di feltro, un’imbottitura morbida e uno strato inferiore in alluminio termoisolante. Questa composizione particolare la rende particolarmente durevole e resistente all’usura e agli strappi.

Il retro della coperta è realizzato in materiale PEVA, 100% impermeabile e resistente all’umidità e isola perfettamente dal calore e dall’umidità sul terreno, non appiccica sulla sabbia e sull’erba.

Telo da picnic da viaggio salvaspazio

Offerta Bearz, telo per esperienze outdoor Telo multiuso che si ripiega occupando pochissimo spazio.

Questo telo tascabile multiuso è perfetto per tutte le esperienze all’aria aperta, ottimi come telo da spiaggia, coperta da picnic impermeabile, telo da campeggio, per sederti durante i concerti estivi, come telo da trekking – solo per citarne alcuni. Puoi utilizzarlo come riparo improvvisato dalla pioggia o semplicemente come attrezzatura d’emergenza da portare con te. Il plus è che si piega fino a essere contenuto in una mano.

‎Plaid imbottito e impermeabile

Plaid morbido di KinCamp Plaid morbido e impermeabile dal design elegante.

Se vuoi qualcosa di comodo, pratico, ma anche bello da vedere, allora il plaid di KingCamp è quello che fa al caso tuo. Un telo per picnic molto leggero, pesa solo 1kg, facile da piegare, con il cinturino in pelle , unisce tutte le caratteristiche della coperta ideale per un picnic da sogno: è morbidissimo, pratico e soprattutto ha uno strato impermeabile che rende impossibile all’umidità del terreno di penetrare.

Coperta Mini Pocket

Una coperta/telo molto spartana nello stile, ma ideata per essere portata ovunque perché quando è ripiegata entra in una tasca della giacca.

Coperta mini pocket multiuso Pratica, leggera, si ripiega fino ad entrare comodamente in una tasca.