I migliori prodotti per rinforzare i capelli fini e sfibrati

I capelli fini e sfibrati sono un problema molto comune a cui è però possibile porre rimedio grazie a prodotti e trattamenti ad hoc. Tinte troppo aggressive, lo stress, ma anche l’esposizione a sole e vento (come accade d’estate) possono mettere a dura prova la bellezza della chioma. Correre ai ripari è un obbligo, per avere capelli splendidi e lucenti a ogni lavaggio. Un’impresa impossibile? Tutt’altro, grazie a soluzioni ad hoc, dallo shampoo al balsamo sino ai sieri.

Shampoo per capelli fini e sfibrati

Nutrimento: è questo quello di cui hanno bisogno i capelli fini e sfibrati. Parti dallo shampoo, optando per prodotti arricchiti con ingredienti perfetti per ispessire e idratare, donando elasticità e morbidezza. L’importante è puntare su trattamenti che siano specificatamente studiati in base al tuo problema, da quelli ristrutturanti e quelli per chi ha decolorato la chioma.

Offerta Collistar Shampoo Ricostruttivo Riempitivo Shampoo a base di Acido Ialuronico e Cheratina lascia i capelli morbidi, luminosi, facilmente pettinabili

Firmato Collistar, questo shampoo superspecifico svolge un’azione rinforzante e riempitiva. Deterge con delicatezza i capelli lasciandoli luminosi e morbidi, facilmente pettinabili, grazie all’azione di acido ialuronico e cheratina.

Offerta RestivOil Activplus Shampoo rinforzante per capelli Olio Shampoo Delicato fisiologico con azione ricostituente e riattivante

Delicato e privo di schiumogeni aggressivi, lo shampoo Restivoil è studiato per detergere la cute e prendersi cura dei capelli sfibrati e danneggiati. Senza schiuma, permette di rinforzare la chioma, regalando l’equilibrio giusto al film idrolipidico cutaneo. A base di cheratina biomimetica, nutre in profondità e rende semplice pettinare i capelli sfibrati, grazie a una formulazione riattivante.

Offerta Kérastase, Nutritive shampoo Idratante Ricco Shampoo con effetto rivitalizzante per capelli molto secchi

Arriva dalla linea Nutritive, questo shampoo by Kerastase, studiato appositamente per capelli secchi e sfibrati. La sua formula è arricchita con proteine di origine vegetale, sostanze nutritive e niacinamide per idratare in profondità dal cuoio capelluto sino alle punte.

Balsamo per capelli fini e sfibrati

L’imperativo per chi ha i capelli fini e sfibrati? Ritrovare consistenza e volume! L’ideale sono prodotti che donano consistenza e volume per una detersione che sia specifica per questo problema. Largo spazio dunque a un balsamo che possa restituire i nutrimenti necessari alla fibra capillare, come acqua, lipidi e cheratina.

Offerta Alama Professional Repair Conditioner Ristrutturante per Capelli Danneggiati e Sfibrati

A base di cheratina, il balsamo Alama ristruttura e nutre in profondità svolgendo un’efficace azione anti crespo. Dona tono e forza alla chioma senza appesantirla, per un boost di nutrimento ideale per capelli sottoposti a decolorazione, sciupati oppure danneggiati che necessitano di un trattamento ristrutturante.

Offerta Bionike Shine On Nutri-Hair Balsamo Ristrutturante e Nutriente per Capelli Danneggiati e Sfibrati

Ideale per chi ha la cute sensibile, questo balsamo della linea Shine On di Bionike dona lucentezza e corpo alla chioma. Distribuisci una noce di prodotto sui capelli dopo lo shampoo, poi lascia agire per qualche minuto, infine risciacqua.

Offerta Revlon Professional Uniqone Green Trattamento Doppie Punte Senza Risciacquo

Cerchi un prodotto che sia efficace e al tempo stesso facile da usare? Prova questo spray senza risciacquo di Revlon. Un trattamento ristrutturante da tenere sempre in borsa e da applicare ogni volta che vuoi. La sua formulazione presenta oltre dieci principi attivi, perfetti per riparare i capelli danneggiati e secchi, donando un effetto seta favoloso.

Maschere per capelli fini e sfibrati

Anche se hai capelli fini non dovresti rinunciare alla maschera! Piuttosto opta per un prodotto specifico, meglio se in formula gel, con componenti rinvigorenti e volumizzanti per un effetto istantaneo e un nutrimento totale del fusto capillare.

Offerta Collistar Maschera-Impacco Capelli Ricostruttivo Riempitivo Maschera per capelli secchi e sfibrati

Frutto degli studi Collistar, questa maschera-impacco è a base di cheratina e acido ialuronico. Si può applicare sia prima dello shampoo, per un nutrimento intensivo della chioma, che dopo, per migliorare la pettinabilità. Ottima per i capelli aridi e sfibrati, questa maschera si massaggia facilmente e grazie alla consistenza cremosa si fonde all’istante con la chioma, migliorando l’assorbimento dei principi attivi. Agisce in modo super rapido e rimpolpa tutta la struttura capillare.

Priva di coloranti e paraffina, questa maschera ristrutturante per capelli sfibrati e fini dona risultati istantanei. A base di olio di argan del Marocco, rende più semplice lo styling e permette di ripristinare al meglio la morbidezza dei capelli.

Ottima per i periodi in cui i capelli sono stressati e indeboliti, questa maschera impacco di Planter’s contiene aloe concentrata proveniente dalle piantagioni della California. La soluzione ideale per riparare in profondità la fibra capillare e lisciare la cuticola alla perfezione.

Sieri per capelli fini e sfibrati

Il siero è un vero toccasana per chi ha i capelli fini e fragili. Parliamo di un prodotto che si applica sul cuoio capelluto, lenendolo e stimolando, grazie a un leggero massaggio, il microcircolo. La sua azione consente di regalare un ancoraggio maggiore ai capelli e di rinforzare la chioma, rendendola voluminosa e lucente.

Offerta Kérastase Nutritive, Siero Notturno Senza Risciacquo Siero nutriente e levigante per capelli secchi

Da applicare la notte, prima di andare a dormire, questo siero ti regalerà dei capelli favolosi. Senza risciacquo, perciò super pratico da usare, ha un’azione levigante e nutrienti nei confronti dei capelli secchi e sfibrati. Un nutrimento intensivo che ti regalerà estrema morbidezza sin dalla prima applicazione.

Con acido citrico e una formula potenziata, questo siero senza risciacquo permette di donare morbidezza e rafforza i legami della fibra capillare. Per usarlo massaggia due gocce sul palmo della mano, poi distribuisci in modo uniforme sulle punte e le lunghezze.

Capace di donare forza e lucentezza, la cheratina è alla base di questo siero favoloso by Hairmed che ristruttura e integra i capelli in profondità donando spessore, corpo e lucentezza per un effetto riempitivo che dura ed è immediato.

Come asciugare i capelli fini e sfibrati

Per volumizzare al meglio i capelli fini e sottili, soprattutto se sono lunghi, punta su un hairstyle che regali movimento alla chioma, rendendola corposa e vaporosa. Una volta realizzato lo shampoo asciuga i capelli a testa in giù, partendo dalle radici. Questo permetterà di regalare corpo e morbidezza. Usa poi dei prodotti per lo styling specifici capaci di rinfoltire la chioma: vaporizzali partendo dall’attaccatura in direzione delle lunghezze, poi goditi la sensazione di capelli favolosi e folti.

Per un risultato ancora più cool prova un prodotto per lo styling dei capelli fini e rovinati. Come TIGI Queen For A Day, uno spray volumizzante e ispessente ideale per dare forma alla tua chioma e creare tanti hairstyle, fornendo una super coccola. Applicalo sulla chioma, sfruttando il comodissimo formato spray, poi procedi normalmente allo styling usando phon, piastra o spazzola a seconda delle tue esigenze. Il risultato sarà una chioma super in ordine e favolosa!