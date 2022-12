Gwyneth Paltrow ha svelato il suo segreto per proteggere la pelle dal freddo: una crema che costa 15 euro

Fonte: ANSA Foto La crema più amata da Gwyneth Paltrow

Durante i mesi più freddi, è importante prendersi cura della pelle, che è più soggetta al calare delle temperature: disidratazione, rossori e desquamazione sono disturbi molto comuni che affliggono tantissime persone. Per fortuna ci sono molte soluzioni per proteggere la pelle in inverno. Come la crema che utilizza Gwyneth Paltrow, il suo segreto di bellezza che possiamo provare a poco più di 15 euro.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Gwyneth Paltrow, la sua crema per pelle secca

La nostra pelle ha bisogno di qualche attenzione in più, quando arriva l’inverno. Il freddo è infatti uno dei primi responsabili della disidratazione che provoca tanti piccoli fastidi, come il rossore e le screpolature. Mai come in questi mesi la pelle è così sensibile, e prendersene cura è davvero fondamentale. Lo sa bene Gwyneth Paltrow, che ci ha regalato il suo piccolo segreto per avere una pelle sempre luminosissima e super elastica, a prova di flash e red carpet, anche quando fuori la colonnina di mercurio scende in picchiata.

Offerta Crema Avène Cicalfate+ Il segreto di Gwyneth Paltrow per una pelle perfetta, anche in inverno

La splendida attrice usa Avène Cicalfate+, una crema protettiva e riparatrice ideale soprattutto per le pelli secche – o per quelle che in inverno diventano più sensibili. L’azienda cosmetica si prende cura delle sue clienti da oltre 270 anni, e ha messo a punto alcuni prodotti di cui è davvero impossibile fare a meno. Merito dell’acqua termale Avène, l’ingrediente “segreto” che contribuisce, con i suoi benefici per l’organismo, a proteggere e dare sollievo alle pelli sensibili. Povera di minerali, pura al 100% e con pH neutro, è l’ideale per dare vita a cosmetici di elevatissima qualità, che non irritano e anzi migliorano le condizioni della pelle più fragile – anche nei bambini e negli anziani.

Avène Cicalfate+, ideale per l’inverno

La crema Avène Cicalfate+ è una delle preferite dalle star come Gwyneth Paltrow, che la usa ormai da anni e non può proprio farne a meno. La sua formulazione è delicata e nutriente, perfetta per tutti i tipi di pelle. Oltre all’acqua termale Avène, lenitiva e idratante, la crema è arricchita con il complesso rame-zinco, che unisce i benefici di questi due preziosissimi minerali: insieme, sanificano la cute e limitano la proliferazione batterica, anche in caso di ferite o altre piccole lesioni. E, dall’esperienza pluridecennale dell’azienda, arriva un ingrediente che funge da agente riparatore. Si tratta di [C+-Restore], estratto da un batterio presente nel ricco microbiota dell’acqua termale.

Nel suo complesso, la crema Avène Cicalfate+ è l’ideale per proteggere la pelle ogni giorno, dal momento che ne previene la disidratazione e ne migliora l’elasticità. Ma è anche utile in situazioni particolari: la si può usare su ferite, graffi o ustioni superficiali, grazie al suo effetto emolliente e ricostruttivo. Inoltre è ottima per migliorare l’aspetto delle cicatrici e, nei più piccini, per alleviare le dermatiti da pannolino – o prevenirle, impiegandola dopo ogni cambio. Insomma, mille usi per un solo prodotto quasi miracoloso.

Non a caso, sono tantissime le utenti di Amazon che l’hanno provata e ne sono rimaste soddisfatte. Con una valutazione complessiva di 4,5 stelle su 5, è una tra le creme protettive e riparatrici più amate dalle clienti. Il prezzo? Appena 16 euro, un vero affare – se si considera che ne basta davvero pochissima per sfruttare tutti i suoi benefici. Un tubetto dura a lungo e migliora visibilmente la texture della pelle, anche nelle situazioni più delicate.

Offerta Crema Avène Cicalfate+ Un prodotto multiuso da avere sempre con te, per proteggere e riparare la pelle in ogni occasione

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram