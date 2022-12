Gwyneth Paltrow, 50 anni e una pelle perfetta. Il suo segreto? Una crema che costa solo 15 euro

Fonte: IPA

Una pelle perfetta a 50 anni? Il segreto Gwyneth Paltrow è una crema che costa solamente 15 euro. Imprenditrice, star di Hollywood e donna intraprendente, Gwyneth sembra aver firmato un patto col diavolo. Era il 1998 quando l’attrice conquistò il successo mondiale nei panni della bella Viola in Shakespeare in Love, da allora sono trascorsi anni, ma la Paltrow non è mai cambiata. La sua bellezza non è sfiorita, al contrario, è ancora una fra le donne più belle al mondo.

La crema magica di Gwyneth Paltrow (a soli 15 euro)

Ma qual è il segreto della pelle perfetta di Gwyneth Paltrow? Una skin care curata nei minimi dettagli e una crema miracolosa. Si tratta della Embryolisse Concentrated 24 Hour Miracle Cream, una lozione viso super nutriente e ricca, ma soprattutto multitask.

La sua formulazione – senza parabeni – conta ingredienti come l’aloe vera, le proteine della soia, la cera d’api e il burro di karitè. Elementi naturali ed efficaci che hanno un’azione lenitiva e condizionante sull’epidermide. Sin dalla prima applicazione lascia la pelle morbidissima e liscia, contrastando l’azione dei radicali liberi, responsabili della formazione delle rughe.

La skin care routine di Gwyneth Paltrow

A 50 anni Gwyneth Paltrow può contare su un viso giovane e favoloso, con una pelle luminosa e rimpolpata. Merito non solo della crema che usa tutti i giorni (ed è decisamente low cost), ma anche skincare routine studiata nei minimi dettagli.

L’attrice infatti si sveglia alle 6.30 tutte le mattina e prima di tutto si dedica alla bellezza del viso. Come? Usando un esfoliante leggerissimo che applica sulla pelle con dei movimenti circolari. Fra i migliori c’è quello di Bionike, studiato per pelli sensibili, offre massimo comfort e freschezza. Esfolia senza aggredire, favorendo la naturale idratazione e donando luminosità.



Dopo aver risciacquato l’esfoliante, Gwyneth utilizza un tonico a base di vitamina C che applica con un dischetto su viso, mento e collo. Fra i tonici migliori c’è quello di Gyada Cosmetics che aiuta a proteggere l’epidermide dallo stress ossidativo. Uniforma e illumina il colorito, contrastando le discromie cutanee, l’eccesso di sebo e i segni d’espressione.

Favorisce la produzione di elastina e collagene, rendendo da subito la pelle super elastica e tonica, ma soprattutto stimolando il ricambio cellulare. Oltre alla vitamina C poi contiene acido mandelico, acido ferulico ed estratti vegetali di bacche di Goji, uva ursina e melograno, per donare nuova luce al viso.



L’ultimo step prima di applicare la crema è l’eye cream, un prodotto specifico che consente di ridurre le borse sotto gli occhi e le occhiaie. Fra i migliori trattamenti per il contorno occhi c’è quello di L’Oréal Paris. L’applicatore di precisione permette un uso perfetto sia la mattina che la sera. Per usarlo basterà premere e massaggiare con delicatezza. Il risultato è una pelle del contorno occhi luminosa e distesa, sguardo favoloso e borse attenuate. In sole quattro settimane le rughe vengono ridotte e la pelle levigata, donando un colorito uniforme e omogeneo.

Senza dimenticare un burro di cacao per nutrire le labbra. Quello scelto dall’attrice è un lip balm a base di olio di cocco, leggermente rosato e con una texture soffice. Proprio come il burro di cacao EOS che regala labbra morbidissime e idratate, oltre che profumate.

