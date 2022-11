Come addobbare casa per le feste: le decorazioni più belle

Fonte: iStock Photos

Come addobbare casa per le feste? Con l’arrivo del Natale inizia la caccia alle decorazioni più belle. Dall’albero sino alle lucine, è arrivato il momento di decorare gli ambienti per celebrare uno dei momenti più magici dell’anno.

Come addobbare casa per le feste

Lo scambio dei regali, le cene in famiglia, i pomeriggi passati a sorseggiare la cioccolata calda: addobbare casa per le feste è un imperativo per rendere favoloso il Natale e viverlo appieno. Online si possono trovare tantissime soluzioni per decorare a tema ogni angolo della casa, regalando un pizzico di spirito natalizio a tutta la famiglia. Dall’albero di Natale agli sticker per le finestre, sino alle luci (per esterno e interno): scopriamo insieme le soluzioni migliori per addobbare casa per le feste natalizie!

L’albero di Natale

Protagonista indiscusso delle feste, l’albero di Natale ci trasporta immediatamente in un’atmosfera festosa. Le opzioni in questo caso sono tantissime, legate non solo ai gusti, ma anche allo spazio a disposizione.

Un albero grande, alto e folto è sempre una buona idea per chi vuole addobbare casa per le feste e rendere tutto favoloso. New Tiffany di Flora è alto oltre due metri, con una chioma sintetica che riproduce alla perfezione l’effetto di un “vero albero”. L’ideale per creare un angolo meraviglioso in cui custodire e scambiarsi i regali.

Offerta Flora New Tiffany Albero di Natale Albero di Natale sintetico da 210 cm

Poco spazio a disposizione? Anche in una casa piccola è possibile creare un’atmosfera magica. Grazie a un albero di Natale da tavolo. Il formato mini, da 60 cm, è già addobbato, con fili luminosi, palline, pigne, fiocchi e una base in legno e tessuto rosso.

Tradizione, ma anche innovazione. Su Amazon si possono trovare tantissimi alberi di Natale di design. Modelli particolari, perfetti per addobbare casa in modo chic e insolito. Completamente in legno e con linee essenziali, questo albero di Natale è una scelta sostenibile ed ecologica. Con ben ventotto rami, si decora con facilità ed è una scelta decisamente originale.

Albero di Natale in Legno Naturale Albero di Natale di design smontabile ed ecologico

Le decorazioni per l’albero di Natale

Decorare l’albero di Natale è un’esperienza divertente e piena di allegria. Le opzioni fra cui scegliere sono davvero tantissime, fra colori e materiali.

Ornamenti Natalizi in Legno Addobbi natalizi albero rossi e bianchi

Il legno, rispettosi dell’ambiente e realizzati con cura, i ciondoli per decorare l’albero sono durevoli e originali. Questo kit offre quaranta pezzi con perline e cordicina da appendere sui rami, ma anche su porte, caminetti e finestre. I colori dominanti? Ovviamente rosso e bianco!

Rosso e oro sono i colori classici del Natale e le tonalità scelte per questo set di palline con varie forme e glitter, ideali per decorare l’albero. Realizzate in plastica ecologica, sono infrangibili e perfette per addobbare casa in occasione delle feste.

Palline di Natale Viola per Decorazioni Natalizie Addobbi Natalizi Infrangibili per Albero di Natale con Gancio

Voglia di un albero di Natale meno tradizionale e sopra le righe? Il viola è il colore giusto per dare una scossa alle decorazioni natalizie. Grazie a un set con otto stili diversi e un colore che non passa inosservato!

L’illuminazione natalizia

L’illuminazione natalizia è fondamentale per creare la giusta atmosfera e rendere magico ogni istante delle feste. Le soluzioni sono davvero infinite, da quelle più pratiche alle più suggestive, per tutti i gusti!

Strisce LED luce calda bianca Duecento luci per esterni o interni

Composta da ben 200 LED, questa striscia di luci è comodissima da installare e utilizzare, sia dentro che fuori casa. Presenta ben otto combinazioni di illuminazione, regolabili con un pannello e offre un’altissima sicurezza in qualsiasi condizione ambientale.

Luci LED 10 metri con 400 LED Addobbi luminosi resistenti al freddo per decorare gli esterni

Le luci non sono mai abbastanza quando si tratta di addobbare casa per le feste. Per accogliere i tuoi invitati e sorprenderli prova ad abbellire la facciata dell’abitazione e l’ingresso con questo set di 400 LED. La striscia luminosa, lunga 10 metri, si può utilizzare a piacimento. Ha ben otto modalità di illuminazione, non si surriscalda nemmeno dopo diverse ore e funziona perfettamente anche in caso di pioggia, gelo o neve.

Lampada per proiettore LED Natale Proiettore per illuminazione di Natale con telecomando

Voglia di creare da subito un’aria festosa? Il proiettore LED di Natale è perfetto! Si può usare sia dentro che fuori casa per creare tantissime combinazioni e decorazioni particolari. Dotato di timer e telecomando, questo proiettore ha due obiettivi da sfruttare a piacimento con oltre venti diapositive fra cui scegliere.

Gli adesivi natalizi per finestre e muri

Low cost, ma di grande effetto, gli adesivi natalizi per le feste sono la soluzione perfetta per addobbare casa in pochissimi minuti.

Decorazioni natalizie per finestre Decorazioni casa natalizie rimovibili in PVC

Rimovibili e in PVC, queste decorazioni per finestre sono coloratissime e consentono di addobbare, risparmiando. Gli adesivi infatti si possono riutilizzare l’anno successivo. Si attaccano senza usare la colla e si staccano facilmente senza lasciare il vetro sporco.

Adesivi murali Natale rimovibili Decorazioni natalizie maxi per pareti, porte e vetri

Maxi, per finestre, porte e muri, questi adesivi di Natale permettono di dare sfogo alla fantasia in modo low cost e sostenibile. Si possono infatti utilizzare anche nelle stagioni successive senza alcun problema e non lasciano alcun residuo una volta tolti.

Adesivi da Parete di Natale Adesivi fluorescenti per decorare finestre e pareti

Come rendere gli adesivi natalizi ancora più magici? Ovviamente scegliendoli fluorescenti! Questi sticker, realizzati in PVC, si illuminano al buio, rendendo gli addobbi ancora più favolosi!

Le ghirlande natalizie

Le ghirlande natalizie sono fra i simboli indiscussi di questo periodo dell’anno, apprezzate anche da chi ha poco tempo a disposizione per addobbare casa e vuole scegliere qualcosa di semplice e chic. Si possono appendere fuori dalla porta, ma anche all’interno. Si usano come centrotavola e per accogliere delle candele profumate la sera della Vigilia o in occasione della consegna dei regali.

Ghirlanda di abete con luci Ghirlanda per decorare scale, pareti e camino

Adatta per decorare le scale, abbellire la porta oppure l’ingresso di una stanza, questa ghirlanda in finto abete è davvero eccezionale. Contiene calde luci LED, fiori e palline rosse, per donare un tocco di bellezza natalizia in pochi istanti.

Ghirlanda in legno con scritta Ghirlanda natalizia con Babbo Natale per porta

Le renne, Babbo Natale e i pacchetti regalo: questa ghirlanda natalizia è perfetta da appendere alla porta d’ingresso per accogliere, nei giorni di festa, gli invitati, creando da subito un’atmosfera splendida. Non solo: il materiale usato per realizzare questa decorazione – il legno – la rende super ecologica e rispettosa dell’ambiente.

La ghirlanda natalizia perfetta si può sfruttare sia sulla porta che come centrotavola. Con pigne e bacche, questa ghirlanda ha un diametro di 60 centimetri e si può posizionare al centro della tavola imbandita per le cene in famiglia. Ha oltre 20 LED di luce bianca, per un effetto straordinario pure di notte.

Per scoprire tante altre offerte per le decorazioni natalizie visita subito il nostro canale Telegram dedicato allo shopping per la casa!