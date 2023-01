Befana: le calze più belle da acquistare e da riempire

Fonte: iStock Le calze della Befana da riempire con dolci e snack

Il Natale è ufficialmente passato, ma questo non vuol dire che devi smettere di festeggiare e di fare i regali alle persone a cui vuoi bene. L’Epifania è l’occasione giusta per fare ancora qualche piccolo dono come la calza della Befana.

Ad attendere l’arrivo della simpatica vecchietta sulla scopa sono soprattutto i bambini, curiosi di scoprire se all’interno della calza troveranno giocattoli, cioccolatini o il temuto carbone (ormai dolce). Ma non solo, chi l’ha detto che sia un regalo solo per i bambini? Anche gli adulti non vedono l’ora di riceverla per concedersi ancora qualche piccolo peccato di gola prima di ritornare alle attività di sempre.

Le calze classiche per gli amanti del vintage

Una Befana che si rispetti non può fare a meno delle calze: colorate, divertenti e con i personaggi tipici delle festività, sono pronte ad essere riempite ed appese al camino o vicino al letto.

Lo stile classico è quello più gettonato e se sei tra quelli che amano la tradizione con un tocco vintage, allora questo set formato da due calze natalizie renderà il 6 gennaio davvero indimenticabile per grandi e bambini. Il modello nella sua versione maxi decorato con fiocchi di neve, renne e altri simboli del Natale è pronto ad ospitare al suo interno snack, dolci o piccoli giocattoli.

Calze della Befana con divertenti pupazzi

Le calze della Befana sono magiche non solo perché piene di doni, ma anche perché permettono di abbellire e rendere ancora più natalizia la casa, in modo divertente. Il simpatico set con quattro pezzi, è decorato con la renna, l’orso, il pupazzo di neve o Babbo Natale, nella versione 3D che di sicuro lasceranno a bocca aperta i più piccoli.

I simboli del Natale sulla calza della Befana

Babbo Natale e la renna sono i simboli indiscussi del Natale, allora perché non replicarli anche sulla calza della Befana? Il set formato da tre calze ha un design allegro e divertente, pronto a stupire sia grandi che piccini soprattutto per il suo formato XL, in grado di ospitare ogni sorta di dolci e snack.

Uniche e indimenticabili: le calze della Befana personalizzate

La Befana chiude il periodo delle festività e per rendere questa giornata indimenticabile, la calza è immancabile soprattutto se è personalizzata. Il classico modello mini può essere decorato con adesivi, paillettes, brillantini, glitter e tutto quello che preferisci per far sì che il 6 gennaio sia davvero memorabile.

Per dare un tocco di luce alle calze

La tradizionale calza della Befana a forma di stivale può avere una marcia in più se scegli il modello con paillettes reversibili. Il set formato da due calze, può essere appeso alle scale, alla parete o al camino, non devi far altro che riempirle con caramelle e dolci e vivere in pieno lo spirito delle feste.

Snack e dolci a prezzi imbattibili

La Befana è il momento dell’anno in cui è ancora possibile fare incetta di dolci senza sentirti in colpa. Le golosità da mettere all’interno sono davvero tante e devono rispettare i gusti di chi le riceve, poi, se è possibile approfittare di un po’ di sconto diventa anche l’occasione ideale per riempirla senza spendere una fortuna. Dai Chupa Chups alle Goleador fino alle Fruitella, gli amanti delle caramelle avranno solo l’imbarazzo della scelta.

Alla cioccolata è impossibile resistere, allora non possono mancare all’interno della calza barrette al cioccolato fondente, cioccolato al latte e molto altro ancora, ideali per far felici amici e parenti!

