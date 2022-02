Questi sono gli elettrodomestici da avere per una cucina in stile vintage

Sono ormai diversi anni che lo stile retrò è tornato di moda, ed è in cucina che trova il suo massimo fulgore. Certo, è molto importante fare attenzione ai dettagli: sono questi a fare la differenza tra un ambiente privo di anima e uno in cui si respira l’atmosfera di casa. Per questo motivo non possono mancare alcuni elettrodomestici in stile vintage, che siano sì funzionali, ma anche belli da esporre quotidianamente.

Elettrodomestici in stile vintage, i migliori

Se hai intenzione di arredare la cucina seguendo i dettami dello stile vintage, non hai che l’imbarazzo della scelta. Tra gli elementi che più contraddistinguono questo tipo di design, ci sono sicuramente le tradizionali piastrelle da utilizzare come paraschizzi (ancor meglio, le classiche e sempreverdi cementine) e la scelta del legno come materiale d’arredamento. Via libera ad elementi a giorno, come scolapiatti da parete o belle mensole da impreziosire con qualche accessorio – vintage, ovviamente.

Questi spazi sono perfetti per gli elettrodomestici più utilizzati, che così sono sempre comodamente a portata di mano. E se rimangono quotidianamente in bella vista è giusto preoccuparsi anche della loro estetica. Molti brand di elettrodomestici da cucina hanno creato un’apposita linea retrò per venire incontro alle esigenze di tutti, quindi c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vediamo quali sono gli accessori assolutamente da non lasciarsi sfuggire per una vera cucina di design.

La linea Ariete Vintage è un must per chi vuole ricreare un’atmosfera retrò in cucina. Tantissimi sono gli elettrodomestici disponibili, tra cui un bel frullatore – molto utile se ami frappé e bevande preparate in casa, salutari e gustosissime. Puoi scegliere in tre splendide tonalità pastello (verde, azzurro e beige) e abbinarlo a tutti gli accessori che preferisci.

Offerta Frullatore Ariete Vintage Le sue deliziose linee retrò ti porteranno indietro nel tempo

Adori fare colazione con una buona spremuta d’arancia, proprio come al bar? Niente di più semplice: lo spremiagrumi manuale di Kitchen Craft è pratico ed elegante, realizzato in acciaio inossidabile per poter garantire la massima resistenza. E con la sua sfumatura verde salvia è senza dubbio l’elettrodomestico più grazioso che potrai avere in cucina.

Offerta Spremiagrumi manuale Kitchen Craft Prepara la tua spremuta d'arancia proprio come una volta

Tra gli elettrodomestici che assolutamente non possono mancare in cucina c’è la macchinetta del caffè. Eco-de offre un modello molto originale, con un manometro che ricorda quello delle prime macchinette in commercio. Disponibile in rosso, nero e viola, permette di preparare due caffè alla volta e ha anche la comoda funzione per realizzare deliziosi cappuccini.

Macchinetta del caffè Eco-de Un immancabile pezzo di design per la tua cucina

Se sei un’amante del tè o delle tisane, il bollitore è senza dubbio il re della tua cucina. Perché non scegliere un modello vintage? Nedis ne propone uno dalle linee eleganti e molto retrò, di un delicato rosa pastello che si abbina perfettamente ad uno stile che richiama i tempi passati. E ha dalla sua la comodità, grazie alla base girevole wireless.

Bollitore Nedis Comodo ed elegante, è il tuo alleato per ogni momento di relax

Naturalmente, se ti piace cucinare avrai bisogno di una buona bilancia per pesare gli alimenti. Anche in questo, caso, la scelta non può che ricadere su un elettrodomestico vintage: la bilancia GourmetMaxx è analogica e ha un vasto quadrante che permette di visualizzare con facilità il peso. E il comodo vassoio in acciaio inox è rimovibile.

Bilancia analogica GourmetMaxx Un vero cimelio del passato che torna nella tua cucina