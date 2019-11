A quanti anni si può rimanere incinta?

editato in: da

Se sei agli esordi della tua vita sessuale o in procinto di fare sesso per la prima volta è normale tu abbia dei dubbi e sia in cerca di chiarimenti, soprattutto in merito alla possibilità di incorrere in una gravidanza indesiderata.

Tra le domande più frequenti poste dalla giovanissime rientra l’età in cui è possibile e più probabile rimanere incinta, ed è di questo che si occupa in questo articolo la tua Sensual Coach preferita.

Ciclo mestruale e fertilità

Dalla pubertà alla menopausa, il corpo di una donna si prepara a un’eventuale gravidanza.

Il ciclo mestruale, mediamente di 28 giorni, ha una durata variabile tra i 21 e i 35 giorni. Con la comparsa delle mestruazioni, approssimativamente dal secondo giorno, i follicoli che portano a maturazione la cellula uovo si attivano nuovamente, allo scopo di far maturare l’ovocita e di provvedere alla sintesi degli ormoni (estrogeni e progesterone) indispensabili per ricostituire l’endometrio.

L’ovulazione (quando puoi rimanere incinta!) avviene verso il 14° giorno e dura circa 2 giorni. Ma attenzione, perché gli spermatozoi possono sopravvivere nel corpo femminile anche fino a 4 giorni; puoi, quindi, incorrere in una gravidanza anche se il coito avviene 3 o 4 giorni prima dell’ovulazione!

Il flusso mestruale ha la funzione di espellere il rivestimento della parete uterina, che si sfalda quando non avviene il concepimento; al contrario se la cellula uovo è stata fecondata si annida nell’utero dove si impianta, per proseguire la gravidanza.

Da che età si può rimanere incinta

Una donna può essere fecondata già dalla comparsa delle prime mestruazioni (menarca) ovvero quando tutte le parti del sistema riproduttivo sono sviluppate; l’età varia dai 10 ai 15 anni.

Non credere, quindi, al falso mito secondo cui durante il primo rapporto sessuale non si può rimanere incinta!

A che età è più probabile rimanere incinta

Una donna raggiunge in genere la massima fertilità tra i 20 e i 30 anni. Come ben sai, però, i casi di gravidanze indesiderate tra le teenager purtroppo non mancano.

Prima di salutarti, mi sembra doveroso farti riflettere su quanto la contraccezione sia importante e indispensabile, non solo per evitare una gravidanza ma anche per salvaguardarti dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Se non ti senti adeguatamente preparata in materia, informati e fatti aiutare nella scelta del metodo contraccettivo più adatto alle tue esigenze, presso il tuo ginecologo di fiducia o un consultorio familiare.

Il sesso è bello solo se fatto con consapevolezza e senza rischi – parola di Sensual Coach.