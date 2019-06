Le quarantenni sono più felici: merito anche del sesso

editato in: da

Le quarantenni di oggi sono più felici, anche grazie al sesso. Da sempre il tempo che passa è una questione piuttosto spinosa per le donne, che si trovano a combattere con le rughe, con i giudizi degli uomini e con un corpo che non è più quello dei vent’anni.

A quanto pare però l’età che avanza ha i suoi vantaggi, che non sono legati per forza alla saggezza, ma anche a quello che accade sotto le lenzuola. L’ultima ricerca, che mostra la “rivincita delle quarantenni”, è stata realizzata da Ryvita e ha coinvolto ben 2 mila donne con un’età compresa tra i 40 e i 59 anni. In base ai dati raccolti sembra che, una volta raggiunti gli anta, le donne si sentano molto più realizzate nelle varie sfere della propria vita, dall’amore alla carriera, sino all’amicizia.

Nel corso delle interviste due terzi delle volontarie hanno affermato di essere molto più positive e fiduciose verso il proprio corpo, rispetto a quanto accadeva in gioventù. Il 62% ha spiegato di affrontare senza problemi l’invecchiamento, il 15% ha ammesso che si sottoporrebbe senza alcun problema ad interventi di chirurgia estetica. Il 71% dichiara di sentirsi ringiovanita, grazie ad un migliore stile di vita, che comprende una dieta equilibrata e l’addio all’alcol. In generale a migliorare sarebbe soprattutto il rapporto con il sesso.

Giunte ai quarant’anni le donne smettono di fare confronti con il corpo delle altre, si sentono più sicure di se stesse e si amano di più. Un atteggiamento positivo che si riflette anche nel modo in cui si approcciano al sesso. Il 29% ha spiegato di avere a disposizione molto più denaro, da investire anche in prodotti di bellezza e vestiti. Un aspetto che conferisce una maggiore sicurezza nel rapporto con l’altro sesso.

Sul piano sociale infine le donne a quarant’anni possono contare su una rete di amicizie forti e sincere, molto di più rispetto a quando avevano solamente vent’anni. Cancellate per sempre le presenze negative e riacquistata la fiducia e l’amore per se stesse, le donne si godono i quarant’anni nel pieno delle energie e con grande positività.