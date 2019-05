Fare l’amore per la prima volta: 5 cose da sapere

editato in: da

Prima di fare l’amore per la prima volta è importante sapere alcune cose che ti aiuteranno ad affrontare al meglio questo momento magico della tua vita.

L’età – Per prima cosa è fondamentale sottolineare che non esiste un’età giusta per fare l’amore. Tutto dipende dall’esperienza personale, dal sentimento che si prova per l’altra persona e da ciò che si desidera per sé stessi. C’è chi trova il partner giusto e decide di sperimentare il sesso per la prima volta a 16 anni e chi invece preferisce attendere perché non si sente ancora pronto. L’importante è seguire sempre la propria inclinazione e non lasciarsi mai influenzare dal giudizio altrui e tantomeno dalle insistenze del fidanzato di turno.

La contraccezione – Proteggersi è importante, soprattutto quando si sceglie di fare l’amore per la prima volta. Serve non solo per evitare una gravidanza indesiderata, ma anche le malattie sessualmente trasmissibili. Il consiglio degli esperti è quello di utilizzare il profilattico e, se necessario, rivolgersi al ginecologo per conoscere altri metodi contraccettivi, soprattutto se si vive una relazione stabile.

I preliminari – I preliminari sono essenziali in qualsiasi rapporto sessuale e ancora di più quando si fa l’amore per la prima volta. Baci e carezze infatti aiutano a sciogliere la tensione, rilassano i muscoli e aumentano l’eccitazione, rendendo l’imene più elastico. In questo modo avverrà tutto in modo più semplice e meno doloroso.

Il dolore – Il primo rapporto sessuale comporta la rottura dell’imene, una membrana che si trova all’inizio della vagina. L’imene viene rotto durante la prima penetrazione e questo comporta una piccola perdita di sangue. Si prova dolore? In questo caso è tutto relativo. Il più delle volte il fastidio dura poco e viene immediatamente sostituito dal piacere, altre invece si avverte un dolore più bruciante e intenso che può impedire il rapporto. In questo caso contatta immediatamente il tuo ginecologo perché potresti soffrire di vaginismo.

Il dopo – Cosa accade dopo aver fatto l’amore per la prima volta? Tutto dipende da come sarà andata e da come ti sentirai. L’importante però è non arrivare a questo momento con troppe aspettative. Raramente infatti il sogno corrisponde alla realtà, soprattutto perché dovrai imparare, con il tempo, a conoscere il sesso e il tuo corpo. Che significa? Che la prima volta sarà bella, ma quelle successive saranno ancora meglio.