Fare l’amore, le paure più frequenti nelle donne

Forti e indipendenti, le donne possono diventare molto fragili quando si tratta di fare l’amore. Questo gesto così bello e naturale infatti spesso è accompagnato da tante paure.

Le donne, molto più degli uomini, spesso vivono l’incontro con il partner sotto le lenzuola come una prova da superare e si sentono giudicate sotto tanti aspetti. Si tratta di paure a volte irrazionali, altre volte invece basate su esperienze sbagliate o sulle pressioni che spesso subiamo a causa della società moderna. In ogni caso è importante imparare a conoscerle e neutralizzarle per vivere il sesso in modo libero e spontaneo, come dovrebbe sempre essere.

La prima paura, condivisa da tantissime donne, è quella di mostrarsi nude. C’è chi spegne la luce, chi si nasconde sotto le lenzuola e chi cerca di rimanere vestita il più possibile. Un brufolo, qualche rotolino o un accenno di cellulite spesso diventano un motivo d’ossessione e ci fanno sentire profondamente imperfette. Questo impedisce di lasciarsi andare e crea un’ansia legata all’incontro sessuale che rischia di rovinare tutto.

Come superare questa paura? Prima di tutto imparando ad accettarci, amando anche i nostri più piccoli difetti, e concentrandoci su altri aspetti importanti. Il nostro corpo, quello che tanto critichiamo e detestiamo, in realtà viene apprezzato dall’altra persona. Concentratevi sulla reazione che provoca nel partner e sul desiderio che suscita, solo così vi sentirete più forti e sicure.

Un’altra paura molto comune è quella di non riuscire a raggiungere l’orgasmo. Mentre per gli uomini il piacere è più “meccanico” nelle donne è legato maggiormente a sensazioni, sentimenti e pensieri. Ciò significa che se non ci sentiamo a nostro agio con l’altra persona arrivare al culmine sarà molto più difficile. Non a caso questa paura compare soprattutto quando si scopre per la prima volta l’intimità con una persona.

Cosa fare? Lasciarsi andare è il primo passo per scoprire il piacere e vivere serenamente il rapporto sessuale senza nessuna ansia da prestazione. Prima dell’incontro con la persona amata preparatevi con cura, già ore prima solleticate la fantasia, immaginando quello che accadrà e scegliete un posto che vi faccia sentire sicure e a vostro agio.