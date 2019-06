I 20 errori peggiori che gli uomini fanno a letto

editato in: da

Sesso: 10 cose che gli uomini devono imparare

Nel film Harry ti presento Sally, poco prima che lei gli mostrasse come una donna sa fingere un orgasmo, lui si vantava dicendo: «Io l’ho fatta miagolare». Gli uomini in linea di massima si sentono tutti impareggiabili amanti. Il regalo di Dio alle donne. Il piacere stesso reincarnato nei loro slip. Peccato che non sia sempre vero. Degli errori delle donne a letto ne abbiamo già parlato, ora tocca ai maschi finire sotto la lente di ingrandimento, farsi qualche domanda, esercitare un po’ di autocritica e – si spera! – migliorarsi. Perché una partner insoddisfatta è una fonte inesauribile di pubblicità negativa, tenetelo bene a mente.

20 – Andare a vedere il pelo nell’omo

A chi piace peloso come un orsacchiotto, a chi piace glabro. Non è un problema di gusti ma di stile. Se decidete di depilarvi, fatelo con l’aiuto di un’estetista e fatelo bene. No a quelli che si fanno solo “il colletto” e poi quando si tolgono la camicia hanno lo scalino di moquette. No per tutti – qui non è questione di gusti – ai peli che escono dal naso, che escono dalle orecchie, che ricoprono la punta o il lobo.

19 – Esistono gli specchi

Slippino sgambato, pacco bene in vista, atteggiamento spavaldo e mano che fa scoccare l’elastico della mutanda come una minaccia. Se pensate di essere sexy vi sbagliate di grosso. Non dovete vendere la mercanzia come al banco del mercato, siate discreti. La mutanda anni Settanta è out, molto meglio un boxer. Sceglietelo elasticizzato se non sopportare quel tipo di “libertà”. E guai a voi se pensate di far sesso col calzino ancora addosso (sorvoliamo per decenza su quelli di spugna, per di più bianchi). L’aspetto è una parte fondamentale della seduzione. Curate il look prima di un appuntamento importante. Non vorrete vederla indietreggiare di fronte al vostro intimo scolorito, ingiallito o slabbrato!

18 – «Scommetto che t’è piaciuto…»

Pronunciare questa frase con l’aria tronfia, orgogliosa e ammiccante è un errore grave: è scortese ed è indelicato. Due paroline che con le donne non vanno d’accordo. Non siamo mica a una gara di tuffi! Non dovete aspettarvi che lei alzi il cartello con il voto. Se vorrà dirvi qualcosa sulla vostra (indimenticabile?) performance lo farà di sua spontanea volontà, se non vi dirà nulla non significa che non le sia piaciuto. Magari non le va di esternare. Se sarete stati dei buoni amanti lo capirete, perché tornerà per il bis.

17 – Come un Labrador

Mannaggia a chi ha messo in giro la voce che ficcare la lingua nell’orecchio e salivare a più non posso è sexy. Voi non siete un cane e lei non è un osso da leccare. Bisogna saper baciare. E non solo la bocca. Bisogna saper baciare bene ogni parte del suo corpo. Inserirle ritmicamente e insistentemente la lingua nell’orecchio come se fosse una preview della performance che intendete regalarle di lì a poco è una pessima idea. Un po’ di delicatezza!

16 – Una cosa ti devi ricordare, una

Sbagliare il nome della partner a letto dovrebbe essere reato penale. Uscirsene sul più bello con esclamazioni tipo «Oh sì Chiara, sei fantastica» quando si è a letto con Francesca è da veri idioti. E se lei dopo si agita, graffia, scalcia e morde… beh, ve lo siete meritato. Prima di calarvi le braghe e cacciarvi sotto le lenzuola, memorizzate bene il nome della vostra donna. In fondo solo quello vi dovete ricordare, sarà mica così difficile.

15 – Non sei un non vedente

Ci sono donne a cui piace dire delle cose o sentirsele dire, altre che durante l’atto sessuale sono concentrate sulle sensazioni e sul piacere e preferiscono tacere. Urlare nelle orecchie di lei con foga crescente frasi sconnesse sperando di farla parlare non serve a nulla. «Dimmi cosa ti sto facendo! Sì, descrivimelo» come se foste non vedenti. Se volete giocare con le parole, parlatene prima, mettetela a suo agio. Se proprio non potete fare a meno di sbraitarle insulti tipo «Sei una pu… ti piace eh?!» assicuratevi che gradisca o per lo meno che capisca l’intento o vi ritroverete con un occhio nero in men che non si dica. Poi sì che avrete bisogno che lei vi descriva ogni cosa, perché non ci vedrete più per un paio di giorni.

14 – Se vuoi giocare agli autoscontri va’ al luna park

I seni delle donne non sono degli antistress da maneggiare fino allo stordimento. E non sono nemmeno un cuscino su cui tuffarsi tipo autoscontro. Seni e capezzoli sono un grande, incredibile interruttore del piacere, ma vanno saputi trattare. Con delicatezza, con dolcezza, anche con foga, con qualche morso se lei gradisce. Prima di smanacciare, bisogna indagare su quel che piace e quel che infastidisce. Vi piacerebbe che qualcuno vi strapazzasse i gioielli di famiglia?

13 – La realtà è un’altra cosa

Se pensate di sapere tutto sull’arte amatoria perché avete visto un gran numero di film porno, non avete capito nulla. Fare l’amore con una donna è molto, molto, molto diverso da quello che si vede nei lungometraggi a luci rosse. Quelle sono immagini girate dagli uomini, per gli uomini, ritagliate sulle esigenze degli uomini e che rispecchiano le fantasie sessuali degli uomini. Le donne sono solo comparse che fanno e dicono cose diverse dalla vita vera. Fatevene una ragione.

12 – Non voglio il tuo cv sessuale

Elencare il numero di donne avute, e magari avere il cattivo gusto di entrare nei dettagli approfondendo su età, nomi, posti strani dove lo si è fatto, come le si è abbordate… è una cosa tremenda. La donna che avete nel letto non proverà interesse né piacere alcuno sentendosi raccontare cosa piaceva fare alla Vanessa rimorchiata la scorsa estate a Milano Marittima, né quante volte lo facevate con la Silvia di Roma incontrata in discoteca.

11 – Furia sì, ma non quella che pensi tu

Saltare in sella e lanciarsi al galoppo, menando schiaffoni e tallonate e trattando la donna come un cavallo? Non è sexy. Lei non è Furia e voi non siete nel vecchio West. Prima di rigirarla come una bistecca, agguantarla per i fianchi, domarla come una puledra imbizzarrita, tirarle la coda di capelli e sculacciarla con foga, assicuratevi che lei gradisca. Altrimenti preparatevi a essere disarcionati a vedere la furia, quella vera.

10 – Serve un GPS, caro?

Ravanare senza una meta è il miglior modo per far passare a lei ogni voglia di far sesso con voi. Si dice che si capisce come un uomo è a letto da come bacia, ma questo vale anche per come tocca. Bisogna imparare come accarezzare una donna, quali sono i punti del piacere, quali zone sono troppo sensibili e quali meno. Come? Parlatevi. Ma in linea di massima sappiate che: la carezza troppo leggera fa il solletico e il solletico non è eccitante; la carezza troppo pesante va bene per il vostro Pastore Tedesco ma non per noi. La giusta via di mezzo, con la giusta lentezza. La vostra mano deve farle capire che avete voglia di lei e che gradite quello che avete sotto i polpastrelli. E quando arrivate al clitoride, per carità, siate delicati!

9 – Le puzzette non fanno ridere!

Fare i rumorini sotto le lenzuola e poi sventolare faceva ridere in terza media in gita scolastica e comunque faceva ridere solo voi maschietti. Le scorregge non sono un arma di seduzione, al massimo di sedazione. Certo, una barzelletta, una battuta al bar con gli amici fa anche ridere, magari persino lei. Ma nel momento dell’amore, chiudete bene i tubi del gas prima di accendere la miccia dell’eros.

8 – Se voglio lo faccio, se no no!

C’è una cosa che tutti gli uomini adorano indistintamente: ricevere sesso orale. Potrebbero vivere solo di quello e rinunciare a quasi ogni altra cosa del rapporto sessuale. Ad alcune donne piace molto regalare a lui “quel bacio così particolare”, ad altre piace e basta, ad altre piace meno, ad altre ancora non piace per nulla. Volete convincerla a occuparsi del vostro pene con la bocca? Fatelo principalmente fuori dal letto, spiegatele perché vi piace, come e quanto lei apparirebbe sensuale e irresistibile ai vostri occhi. Evitate in ogni modo di sussurrarle all’orecchio frasi a metà tra l’oratorio e la sala cinematografica a luci rosse, tipo «Fai un bacino anche a lui?». Smorzerebbero pure Moana (pace all’anima sua). E per carità, evitate di spingerle la testa, con finta indifferenza, vostro il vostro pene, senza proferire verbo, sperando che lei agisca. Da cafoni veri.

7- Bussare prima di entrare!

La vagina della donna è un microcosmo. È delicata, carnosa e nei momenti dell’amore dev’essere umida e lubrificata al punto giusto. Non scaraventatevi su di essa come camion impazziti che si devono infilare nel tunnel a tutta velocità. Non si entra in una donna a sorpresa. Ci si gira intorno, ci si appoggia, si aspetta il momento giusto. Quale? Lo capirete da soli.

6 – La porta sul retro

Che il sesso anale sia un argomento delicato lo abbiamo già detto. Ci sono donne che lo praticano senza problemi, altre che sono inibite, donne che non lo hanno mai provato altre che lo fanno solo per accontentare lui. Buttarvi a capo chino sperando che lei, colta di sorpresa, acconsenta è un errore madornale. Se già questo discorso – fatto al punto 7 – vale per la vagina che è naturalmente umida, figuriamoci per una zona come quella che non è per nulla lubrificata. Nessuna sorpresa, qui vi tocca parlarne, trovare il momento e il modo giusto e seguire qualche regola preparatoria.

5 – L’omo non ha da puzza’

L’igiene personali, cari miei, è più importante di quel che pensate. Non è vero che l’omo ha da puzza’, non nascondetevi dietro questo bieco detto. Quando abbiamo iniziato questo sondaggio sapete qual è l’errore più frequente che le donne attribuiscono all’uomo? Il suo odore. I denti non ben lavati (leggasi fiatella), l’ascella minacciosa e soprattutto i piedi (sulle parti intime sorvoliamo per decenza, ma sono la prima cosa che dovreste lavare con cura prima di un inconro hot!). Fatevi una doccia, mettete il deodorante così dopo la performance non saprete di caprone, regalateci la gioia di un goccio di dopobarba su mento e collo.

4 – Dove guardi?

Quando siete con lei, vi dovete occupare di lei. Del suo piacere in primis, del suo benessere pure, del suo ego soprattutto. Non c’è niente di più insopportabile di quelli che mentre fanno sesso si fissano rapiti allo specchio o di quelli che guardano la partita in televisione o allungano il collo per sbirciare il messaggino appena arrivato al cellulare sul comodino. Per non parlare degli uomini tutti presi dal loro pene, che non fanno altro che guardarselo, maneggiarselo, dargli nomignoli altisonanti («Tarzan qua non vede l’ora di fare capolino nella tua giungla» o peggio «Trapanator è pronto a darti la botta definitiva») e preannunciare grandi performance. State attenti a creare aspettative…

3 – amore… AMORE… AMOOOOREEE????!!!

Sapete cosa detestano le donne più dello slip ingiallito e dell’imbranataggine? Gli uomini che si addormentano un secondo netto dopo l’orgasmo. Sì, certo, dopo una lunga sessione amorosa tutti sono stanchi. Sì, è vero, anche alle donne capita a volte di appisolarsi. Ma se state leggendo queste righe è perché volete imparare a essere ottimi amanti, non mediocri compagni di smaterassate. E allora sappiate che dopo le donne amano le famigerate coccole. Magari bastano quei 5 minuti e poi anche lei crolla addormentata, ma se saperete essere teneri amanti, al risveglio non penserà che a voi.

2 – Non ve li scordate mai!

I preliminari, ragazzi, i preliminari. Non ci stancheremo mai di dire quanto sono importanti. Perché in realtà non sono importanti, sono fondamentali. Anche le donne gradiscono la sveltina, è vero. Ma quando si tratta di ritrovarsi sotto le lenzuola, non c’è nulla come un amante che sa occuparsi di te prima della penetrazione. Coccolatela, accarezzatela, baciatela, stuzzicatela, portatela persino al piacere. Dopo sarà vostra. E l’apice del suo piacere pre-penetrazione smorzerà anche la vostra ansia da prestazione.

1 – Speedy Gonzales non aveva una fidanzata

Ebbene sì, l’errore numero uno degli uomini a letto è la velocità. Lei e lui hanno tempi diversi, si sa. Ma l’eiaculazione precoce è una piaga. Le donne possono essere comprensive, consolatorie, ma prima o poi vorranno vedere un segno di collaborazione da parte vostra. Di eiaculazione precoce si guarisce! Andate da uno specialista. Più perdete tempo, più rischiate di perdere lei. Perentorio e definitivo.

PS: Avete notato che non abbiamo parlato di dimensioni del pene? Perché quelle contano solo per voi. Un amante generoso, capace e attento ma con un pene di dimensioni ridotte batte comunque 10 a 0 un amante meno abile ma con un pene notevole. Chiaro il messaggio?