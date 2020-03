Arfid, cos’è la sindrome del bambino schizzinoso

editato in: da

La sindrome del bambino schizzinoso o Arfid si può definire una sorta di “alimentazione selettiva” che deve essere presa in considerazione ed affrontata, insieme al pediatra.

Sindrome del bambino schizzinoso: cos’è e come affrontarla

Ricordate di parlare sempre con il pediatra sei il bambino tende ad evitare recisamente alcuni alimenti, senza un motivo inspiegabile, nutrendosi sempre con gli stessi cibi.

Ad esempio, quando il suo palato sembra richiedere solamente alimenti molto morbidi, come il budino, lo yogurt o il purè. O magari rivolge le sue preferenze soltanto ad alimenti croccanti. C’è poi un altro aspetto da considerare: occhio se le sue scelte alimentari vengono guidate dal colore. A volte può scegliere tonalità chiare, come quelle della pasta con burro e formaggio o la classica carne bianca o il pesce. In altri casi punta invece decisamente sul rosso, sembrando magari goloso di pasta al pomodoro, fragole o simili.

I genitori debbono prestare attenzione soprattutto al fatto che il bimbo assuma scelte alimentari molto selettive in termini di consistenza del cibo, di colore, ma anche in base al sapore o all’odore. In questo caso viene coinvolto il sistema sensoriale, ma possono essere presenti anche altri problemi: ad esempio il piccolo sembra voler evitare i cibi semplicemente perché nutrirsi non gli pare importante oppure ancora manifesta precise preoccupazioni nel momento di sedersi a tavola. In questi casi, magari mangiando, dice di temere determinati alimenti (soprattutto in base alla loro consistenza) perché teme che lo facciano soffocare.

Colpisce soprattutto i maschi, sei bimbi su dieci che ne soffrono sono di sesso maschile, e la sua insorgenza si concentra dall’età prescolare fino al termine delle scuole medie – spiega Serena Rebora, psicologa e psicoterapeuta presso la Neuropsichiatria dell’Ospedale Gaslini di Genova.

Ovviamente, se il piccolo presenta problemi di questo tipo, il pediatra deve essere il punto di riferimento.

I consigli per prevenire l’Arfid