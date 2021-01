Amori nati sul set: coppie nei film e nella vita reale

Galeotto fu quel film, è proprio il caso di dirlo. Anche in Italia abbiamo i nostri “Brangelina”, amori teneri e appassionati nati sul set. Quando scocca la scintilla c’è poco da fare e, talvolta, nell'interpretare un ruolo il coinvolgimento la finzione diventa realtà. Coppie che abbiamo ammirato e apprezzato in produzioni di successo sono diventate poi quelle che ci fanno sognare ad occhi aperti. Come nelle favole, con la differenza che qui non ci sono principi e principesse ma professionisti dello spettacolo dal cuore tenero.