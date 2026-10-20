Selena Gomez avverte sui rischi dello svapo, quando fa cambiare la voce

Milanese di nascita, ligure di adozione, ha vissuto negli USA. Scrive di salute, benessere e scienza. Nel tempo libero ama correre, nuotare, leggere e viaggiare

iStock Selena Gomez, lo svapo e il cambio nella sua voce

Niente più svapo per Selena Gomez: la cantante ha annunciato di avere smesso e non perché non le piacesse più, ma per motivi di salute, oltreché di lavoro. La cantante, infatti, ha notato un cambiamento nella sua voce che e, come spiegato in un video postato tra le storie Instagram, ha attribuito il motivo alle tante sigarette elettroniche con nicotina di cui ha fatto uso in passato. Sarebbero state queste a causare un’alterazione che, evidentemente, non va d’accordo con il suo lavoro. Ma non si tratta dell’unica conseguenza che può portare con sé lo svapo.

Selena Gomez: “Basta svapo, ragazzi, cambia la voce”

L’artista texana non ha usato mezzi termini nell’invitare i followers a smettere di svapare o a non iniziare del tutto: “Non ne vale la pena”, ha detto nel video, pur riconoscendo le difficoltà nello smettere, per chi già fa uso di e-cig alla nicotina, o per chi è tentato di iniziare, per moda. Nonostante non abbia fatto alcun riferimento a una diagnosi medica certa, le sue parole sono diventate virali in poco tempo, creando dubbi nei numerosissimi fans. Che le sigarette tradizionali possano indurre cambiamenti nella timbrica vocale, infatti, era un’idea diffusa da tempo, ma che potessero avere le stesse conseguenze anche quelle elettroniche a nicotina è suonato come un fulmine al ciel sereno agli occhi di molti giovani che ammirano Selena Gomez.

Cambiamento della voce per svapo: cosa si sa

Secondo il National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, che fa parte dei National Institutes of Health statunitensi, tra le cause scientificamente provate di un’alterazione della voce ci sono infezioni, uso eccessivo della voce, reflusso e anche lesioni benigne delle corde vocali. Anche una cisti alle corde vocali, per esempio, può essere tra i fattori che entrano in gioco. Così come l’età può portare a modifiche e la prova è che, ascoltando le registrazioni vocali di una stessa persona realizzate nel tempo, si possono percepire variazioni.

Perché lo svapo può far male alle corde vocali

Proprio il caso delle corde vocali è al centro dell’attenzione, dopo l’avvertimento di Selena Gomez. Sotto la lente, infatti, ci sono i composti delle e-cig con nicotina, perché il vapore non è semplice vapore acqueo, ma contiene sostanze potenzialmente anche molto pericolose. Come chiariscono i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, per esempio, oltre alla nicotina, ci sono anche metalli e altri composti chimici, in misura e qualità variabile a seconda degli specifici prodotti. La Società italiana di Farmacologia (SIF), ricorda che “i prodotti a tabacco riscaldato, come IQOS e dispositivi simili, scaldano stick di tabacco a temperature più basse rispetto alla combustione di una classica sigaretta, generando un aerosol da inalare, che contiene nicotina, sostanze irritanti e composti tossici, come metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici.

Svapare è meno dannoso del fumo tradizionale?

È sempre la SIF a chiarire, quindi, che l’idea che lo svapo sia meno dannoso del fumo tradizionale è un “falso mito, soprattutto se si inizia in giovane età!”. “La nicotina crea dipendenza e molti altri effetti dannosi. L’aerosol inalato contiene diverse sostanze tossiche che, se aspirate regolarmente, possono causare infiammazione delle vie respiratorie, danni cardiovascolari e alterazioni del sistema immunitario. Alcune di esse possono anche interferire con il sistema ormonale”.

Gli ultimi studi sul “vape”

Nel caso della Gomez, in realtà, non è la prima volta che parla di problemi alle corde vocali. Lo scorso anno, a dicembre, aveva risposto a una domanda di un follower in una Live Session via social, spiegando che a volte la voce le cambia perché le sembra di sentire qualcosa in gola “gonfiarsi all’interno”, senza però spiegare di cosa si tratti a livello medico, né chiarendo se si fosse rivolta a uno specialista laringoiatra. Esiste, però, qualche studio che ha tentato di approfondire le possibili variazioni nella voce, dovute allo svapo. Tra questi c’è una ricerca sperimentale, condotta nel 2022, che ha analizzato i cambiamenti della mucosa delle corde vocali, su alcuni campioni ricostruiti in laboratorio su modello umano, dopo un’esposizione ad aerosol di sigaretta elettronica. I ricercatori hanno notato alcune lesioni dell’epitelio, cioè la parte superficiale del tessuto, e modificazioni nei processi di riparazione. La conclusione porterebbe a pensare che le sostanze contenute nelle e-cig possano effettivamente indurre risposte in termini anche di disturbi vocali. Non è stato accertato, però, alcun nesso diretto di causa-effetto, né c’è la certezza che lo svapo sia il reale motivo per cui la Gomez ha subito un’alterazione. Per prudenza, tuttavia, i CDC americani raccomandano di non iniziare a usare sigarette elettroniche e di smettere per chi invece ne facesse già uso.

Come smettere di svapare e fumare

Anche in Italia i Centri antifumo e le istituzioni medico-sanitarie da tempo promuovono campagne che vanno nella stessa direzione. Come ricorda ancora la SIF, inoltre, “Gli studi disponibili indicano che l’uso delle sigarette elettroniche non facilita la cessazione del fumo. Al contrario, può aumentare il rischio di iniziare o tornare a fumare sigarette tradizionali e favorire il policonsumo, cioè l’uso combinato di più prodotti a base di nicotina”. Per smettere, invece, “È fondamentale un approccio integrato che unisca informazione, sensibilizzazione, politiche di controllo e sostegno a chi vuole smettere. Sono già attivi diversi programmi di prevenzione e sensibilizzazione rivolti soprattutto ai giovani. Tra questi, Respira Sapienza – una recente iniziativa dell’Università Sapienza coinvolge direttamente i giovani, rendendoli protagonisti nella promozione di una cultura della salute libera da fumo e svapo”.