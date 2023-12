Carlo e William colpiti a lutto. Il Principe del Galles si è precipitato in Kuwait con un volo last minute per la morte dello sceicco Nawaf Al Ahmad Al Sabah

Fonte: Getty Images William

William ha lasciato Kate Middleton e i bambini a una settimana da Natale per precipitarsi con un volo last minute in Kuwait, in lutto per la morte dell’emiro Nawaf Al Ahmad Al Sabah, scomparso 16 dicembre all’età di 86 anni.

William, viaggio last minute in Kuwait per la morte dell’emiro

William è dunque partito, insieme al ministro degli esteri britannico, David Cameron, per il Kuwait per fare personalmente le condoglianze al nuovo emiro, Meshal Al-Ahmad Al-Sabah, fratellastro di Nawaf, a nome di suo padre Carlo.

Il Principe del Galles è stato accolto all’aeroporto internazionale del Kuwait dallo stesso emiro. I due hanno scambiato alcune parole e sono apparsi profondamente rattristati dalla perdita inaspettata dello sceicco Nawaf Al Ahmad Al Sabah. Anche se all’inizio di novembre Nawaf era stato portato d’urgenza in ospedale per una malattia non specificata. Da allora si era mantenuto il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute, fino all’annuncio della morte, avvenuta sabato 16 dicembre, da parte della corte reale: “Con grande tristezza e dolore, offriamo le nostre condoglianze al popolo kuwaitiano, alle nazioni islamiche e arabe e ai popoli del mondo”. Le autorità non hanno fornito alcuna spiegazione sulle cause della morte.

Carlo e William in lutto

Tra la Famiglia Reale britannica e gli sceicchi del Kuwait ci sono legami di lunga data, da quando ha ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito nel 1961. Solo nel 2023 l’emiro appena scomparso era stato in Inghilterra tre volte: a maggio per l’incoronazione di Carlo e Camilla, in agosto come ospite del governo e a ottobre per incontrare il Re. A sua volta William era stato in Kuwait e in Oman in visita di Stato per onorare gli storici legami tra la Gran Bretagna e quei Paesi.

Dunque, la morte di Nawaf Al Ahmad Al Sabah ha colpito profondamente anche la Corona inglese. Per questo Re Carlo e il Principe del Galles hanno voluto esprimere le loro condoglianze al nuovo emiro con questo viaggio last minute.

La presenza di un membro senior della Famiglia Reale britannica in Kuwait era necessaria. William è stato scelto come rappresentante del Re, essendo suo successore. Ed è stato quindi costretto a lasciare Kate e i bambini a pochi giorni dal Natale. Probabilmente questo sarà l’ultimo impegno del Principe del Galles prima delle Feste.

Di solito lui e Kate tendono a diradare gli impegni in occasione del Natale per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme ai figli George, Charlotte e Louis, coinvolti di recente da Lady Middleton nella distribuzione di beni di prima necessità alle persone più bisognose.

William, Kate e royal baby ricompariranno in pubblica il 25 dicembre per la messa di Natale a Sandringham, insieme a Carlo, Camilla e al resto della Famiglia Reale. Poi dovrebbero trascorrere qualche giorno ad Anmer Hall, la casa di campagna nel Norfolk.