William, il suo drink preferito rivela che tipo di Re sarà

Fonte: Getty Images Il Principe William

Dietro la figura regale e impeccabile di William, futuro Re d’Inghilterra, si nasconde un uomo dalle abitudini semplici, che emergono persino nelle sue scelte quotidiane. Tra cerimonie reali, impegni istituzionali e momenti familiari, William conserva un legame forte con piccoli rituali che raccontano molto della sua personalità. Il suo drink preferito, diventa un simbolo del tipo di sovrano che sarà: concreto, affidabile e vicino al popolo.

Un re dal gusto semplice: la routine mattutina di William

La giornata di William inizia con un rituale tanto comune quanto sorprendente per un erede al trono: una tazza di tè English Breakfast, forte e rinvigorente. Lontano dalle sofisticazioni di tè esotici o infusi elaborati, il Duca di Cambridge opta per una scelta no-nonsense, che rispecchia il suo stile di vita pratico e la sua determinazione.

“Immagino che inizi la giornata con una forte tazza di English Breakfast per prepararsi agli impegni reali o inseguire i bambini”, ha rivelato Arthur Gautier di Nio Teas, specialista di tè giapponesi, in un’intervista a Luxurious Magazine.

William stesso ha confessato di preferire il tè al caffè e lo gusta con un tocco di latte e zucchero, anche se sta cercando di ridurre la quantità di quest’ultimo. Durante un evento nel 2022, il Principe ha condiviso il suo menu mattutino, composto da due uova, pane tostato integrale con burro, un bicchiere di succo di mela e, naturalmente, la sua immancabile tazza di tè. Questo abbinamento equilibrato di semplicità e energia riflette il carattere del futuro Re: un uomo che punta sull’essenziale, senza eccessi ma con una chiara direzione.

William e Kate: sovrani di casa e takeaway

La semplicità di William non si ferma al tè, ma si riflette anche in altri aspetti della sua vita. Accanto alla moglie Kate, il Principe ama trascorrere serate tranquille in famiglia, spesso accompagnate da cibo da asporto. Durante un’intervista a BBC Radio 1 nel 2017, Kate ha rivelato la loro passione per il curry, confessando che, quando possibile, preferiscono ritirare il cibo personalmente – anche se non lo fanno da soli.

Mentre Kate predilige piatti più piccanti, William opta per scelte più delicate, come il pollo tikka masala. Il futuro Re ha persino dichiarato la sua passione per il Nando’s, una catena di ristoranti che ha scoperto grazie a un ufficiale della sua sicurezza. Questa abitudine, condivisa con Kate, mostra una coppia reale che sa bilanciare gli obblighi istituzionali con momenti di normalità, un aspetto che sicuramente conquisterà il cuore del popolo britannico.

L’eredità della semplicità nella famiglia reale

William non è l’unico membro della famiglia reale ad apprezzare le cose semplici. La Regina Elisabetta stessa, nonostante il suo ruolo iconico, non disdegnava momenti di normalità, come gustarsi una porzione di fish and chips a Balmoral. Questa tradizione, trasmessa di generazione in generazione, sembra essere un valore condiviso dai Windsor: un richiamo costante all’importanza della connessione con il popolo, anche nei piccoli gesti.

Il racconto di William, dunque, non è solo una curiosità sulle sue abitudini, ma un indizio su come intende portare avanti l’eredità della monarchia: con semplicità, pragmatismo e una forte connessione con le persone che rappresenta. La sua passione per l’English Breakfast, i takeaway con Kate e i look senza eccessi raccontano di un Re che sarà un punto di riferimento solido e umano per la sua nazione.