Harry, a rischio l’incoronazione. Carlo pone il veto

Harry rischia tutto, colpevole il suo documentario Netflix e Spare, l’autobiografia in uscita a gennaio. Secondo voci da Palazzo, Re Carlo potrebbe porre un veto alla sua presenza alla cerimonia di incoronazione, che si terrà il prossimo 6 maggio 2023. Per ora, però, questo sembra un desiderio più di una parte dei sudditi che del Sovrano stesso che, proprio dopo l’uscita delle prime tre puntate di Harry & Meghan, ha scelto il silenzio e la riservatezza, più che il contrattacco. Siamo solo a dicembre, ma dietro le quinte i preparativi fervono già per il grande giorno, che potrebbe riservarci molte sorprese, anche negative.

Re Carlo: il veto per Harry e Meghan (che forse non metterà)

“Re Carlo deve imporre un veto a Harry e Meghan per l’incoronazione“. Questo ripetono in coro alcuni esperti reali, certi di riportare il sentimento degli inglesi, molto arrabbiati con i Duchi di Sussex dopo le vicende degli ultimi mesi. Tanti, dunque, pensano che la coppia non debba presenziare alla cerimonia di proclamazione del nuovo Sovrano, il prossimo 6 maggio 2023. Una data che non sembra poi così casuale, dato che coincide con il quarto compleanno del piccolo Archie.

Eppure da Palazzo tutto tace, Re Carlo non ha preso nessuna decisione a sfavore del Principe Harry e di Meghan Markle. Tutto dipenderà da cosa dirà la coppia nei prossimi episodi della docu-serie prodotta da Netflix, dato che i primi tre, usciti l’8 dicembre, si concentrano sui giornali inglesi e paparazzi, i veri nemici, senza attacchi diretti alla Famiglia Reale. Una sorpresa, visto che il pubblico era convinto che questa fosse una vera e propria dichiarazione di guerra.

I Windsor, per ora, non hanno commentato, aspettano gli ultimi tre capitoli, in uscita il 15 dicembre, per capire come comportarsi. E lo stesso farà Re Carlo, che per adesso esce perfettamente pulito dal quadro dipinto da Harry e Meghan. Per questo stesso motivo, pare ormai certo che il Monarca non sia affatto intenzionato a privare i Duchi dei loro titoli reali. Ma tutto potrebbe cambiare con l’uscita di Spare, l’autobiografia del Principe Harry in uscita a gennaio, che potrebbe contenere rivelazioni inedite sui reali.

La cerimonia di incoronazione di Re Carlo

L’incoronazione di Re Carlo sarà rivoluzionaria per la Corona Inglese. Prima di tutto, la scelta principale è stata quella di ridurre da quattro ore a solo un’ora la cerimonia, il che comporterà lo spreco di decisamente inferiore di soldi e meno forze militari. Carlo punta all’economia, quindi non vedremo lo sfarzo al quale abbiamo sempre assistito, anche nel funerale della Regina Elisabetta.

Sarà trasmessa ovviamente in mondovisione, non assistiamo a un evento tale da molti decenni, e per le nuove generazioni di inglesi sarà la prima volta. Diventerà anche un evento social, con una diretta Facebook e post e stories su Instagram. La monarchia inglese potrà, dunque, dimostrare di aver iniziato un cammino di modernizzazione, tanto auspicato da Re Carlo e dai sudditi stessi.

Ovviamente, però, gli occhi saranno tutti puntati sulla lista di invitati: Harry e Meghan ci saranno? Vedremo i figli di Camilla, diventata Regina consorte? Quali monarchi europei parteciperanno?

Troppo presto per rispondere a tutte queste domande, ma l’attesa è davvero alta.