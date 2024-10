Sophie di Edimburgo in coat-dress rosa e verde, mai così chic

Fonte: Getty Images Sophie di Edimburgo, favolosa con l'abito in verde e rosa

La Duchessa di Edimburgo ha accolto calorosamente i soldati del quinto Battaglione, The Rifles (5 Rifles), rientrati da un tour di grande successo con la Nato in Estonia. L’evento, svoltosi a Bulford, nel Wiltshire, ha visto la Duchessa assegnare medaglie in onore del servizio dei militari, che sono tornati dopo aver collaborato con le forze alleate sul fronte baltico.

Nell’aria pungente tipica del posto, Sophie di Edimburgo ha rubato la scena ai Picton Barracks. Mentre il freddo non cedeva, la Duchessa ha sfidato il tempo con un sorriso, accolta con entusiasmo dalle truppe. Ma l’attenzione non è caduta solo sui saluti militari: l’abito firmato Erdem che indossava ha raccontato una storia tutta sua.

Un capolavoro sartoriale che sa di déjà-vu

Sophie, fedele al suo stile, ha scelto uno dei suoi pezzi preferiti: un coat dress di Erdem. Nulla di improvvisato qui. Lo aveva già sfoggiato in un’occasione decisamente meno formale, ma altrettanto glamour: la messa di Natale del 2017. Sì, avete letto bene. La Duchessa non ha paura di riproporre capi che hanno già fatto il loro debutto sotto i riflettori, pratica che abbiamo visto anche in altre reali, come Kate Middleton e la regina di Spagna Letizia Ortiz. La vera abilità non sta solo nell’indossare un abito, ma nel reinventarlo.

Il look unisce la classicità di un taglio a cappotto con una moderna interpretazione floreale. Il tessuto ha una base rosa chiaro, su cui esplodono motivi botanici in tonalità che spaziano sul verde scuro, creando un contrasto vibrante ma mai eccessivo. Le foglie ricamate sono perfettamente autunnali.

Il taglio lungo e svasato, che sfiora appena le caviglie, dà all’abito un’aria regale, mentre la chiusura a bottoni lungo il busto aggiunge un tocco di formalità discreta. Le maniche a tre quarti sono un dettaglio studiato, che bilancia perfettamente l’eleganza con la praticità, permettendo alla Duchessa di muoversi con disinvoltura, pur mantenendo un’aria impeccabile.

Gli accessori scelti da Sophie, dagli orecchini pendenti ai delicati tacchi beige, completano l’insieme senza mai oscurare l’elemento centrale: l’abito. Anche l’acconciatura, raccolta in un elegante chignon basso, lascia che il look decisamente foliage sia il protagonista indiscusso.

La Duchessa sa come apparire raffinata senza sembrare eccessiva: una lezione da cui molte fashioniste dovrebbero prendere appunti. E non possiamo non menzionare il trucco: appena accennato, come a dire “basta poco per brillare”.

La regina del riuso fashion

C’è chi grida al miracolo quando una celebrità indossa un abito due volte. Ma Sophie gioca in un campionato a parte. Nel 2017, aveva abbinato questo gioiello di Erdem a tacchi blu navy e una borsa bordeaux durante la messa di Natale, senza mai perdere un colpo in fatto di stile. La capacità di riproporre un look senza farlo sembrare vecchio è ciò che distingue le vere icone dalle fashion victim. Sophie è una maestra in questo gioco: il suo guardaroba parla di scelte audaci ma mai fuori luogo.

Un omaggio al servizio dei militari

Niente di noioso o formale per Sophie di Edimburgo. Durante la parata del 5° Battaglione dei The Rifles a Bulford, la Duchessa ha mostrato il suo lato più autentico e disinvolto. Sotto un cielo autunnale, Sophie non ha perso occasione per far sorridere un soldato, togliendogli un ragno dalla camicia con un gesto tanto spontaneo quanto inaspettato.

Sotto un cielo che sembrava dipinto ad arte e con il sole autunnale che faceva brillare ogni medaglia, Sophie di Edimburgo ha colpito ancora. Non solo per la sua impeccabile presenza, ma per la sua capacità di rendere tutto più solenne con il suo tocco regale. I 5 Rifles sono tornati dall’Estonia e, con il loro rientro, è arrivato anche l’omaggio della Duchessa.

I 5 Rifles si trovavano in Estonia come parte di una missione della Nato per rafforzare la sicurezza nei Paesi baltici.