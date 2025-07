La Rolls Royce e gli altri doni fatti ai sovrani britannici

IPA Il Re del Bahrain insieme a Re Carlo III nel 2024

Fare un regalo originale ad un sovrano è sicuramente un’impresa molto ardua ma qualcuno c’è riuscito. Sono trascorsi meno di due mesi da quando la famiglia reale britannica ha reso nota la lista ufficiale dei regali ricevuti dal 2020 al 2023 e scorrendo i registri, il regalo che spicca tra tutti per valore e impatto mediatico è la Rolls-Royce Cullinan donata a Re Carlo III in occasione della sua incoronazione.

Nel corso dei secoli, la monarchia britannica ha regalato e ricevuto un’ampia varietà di doni ufficiali, simbolo di amicizia tra nazioni. Alcuni di questi sono molto bizzarri, altri semplici omaggi simbolici, ma ce ne sono certi che sono delle vere e proprie manifestazioni di potere.

La Rolls Royce regalata a Carlo III

Nel 2023, come regalo per l’incoronazione avvenuta il 6 maggio, Re Carlo III ha ricevuto un dono che non ha eguali dal Re del Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa: una Rolls-Royce Cullinan Serie II, uno dei modelli più lussuosi e costosi al mondo. Secondo quanto riportato da Sky News, il valore stimato dell’automobile si aggira intorno ai 443.575 dollari, circa 379.450 euro.

L’auto è stata consegnata come omaggio ufficiale e non è destinata all’uso personale del sovrano, ma è stata integrata nella flotta reale utilizzata per le occasioni istituzionali.

I sovrani britannici utilizzano le Rolls Royce da molto tempo, la Regina Elisabetta II, nel corso del suo lungo regno, si è avvalsa in occasioni ufficiali, di modelli iconici come la Phantom IV. Tuttavia, riceverne una in dono da un altro monarca rappresenta un gesto diplomatico molto generoso e unico che, in questo caso, ha suscitato scalpore.

Gli altri doni dell’incoronazione

Tra gli altri doni ricevuti in occasione dell’incoronazione figurano una corona di piume, una ciotola e un inalatore per tabacco e due bastoni intagliati regalati dai leader indigeni amazzonici Uyunkar Domingo Peas Nampichkai e Atossa Soltani e una cartella in pelle contenente lettere scambiate tra la Regina Elisabetta II e l’ex Presidente Dwight D. Eisenhower, accompagnata da una foto d’epoca, dall’ex Presidente Joe Biden e dall’allora First Lady Jill.

Un registro con tante curiosità

Il registro offre uno sguardo inedito sul dietro le quinte della diplomazia della Corona. Altri doni ricevuti dai reali includono un cedro del Libano ricevuto dalla Regina Elisabetta II da Papa Francesco nel 2022, anno del suo Giubileo di Platino.

Per celebrare i 70 anni di regno, Elisabetta II ha ricevuto anche due spille in platino e diamanti e due lampioni con sculture in bronzo raffiguranti animali araldici, installati all’esterno del Parlamento.

La collana dal valore inestimabile per la futura regina

Un dono, molto più prezioso della Rolls Royce regalata a Carlo III, è stato fatto all’allora Principessa Elisabetta nel 1947, in occasione delle nozze con il Principe Filippo. Dal valore stimato di 78 milioni e mezzo di euro è probabilmente uno dei gioielli più pregiati, la collana Nizam di Hyderabad prende il nome dal mittente del regalo, al tempo regnante dell’Hyderabad, uno stato annesso poi all’India alla fine degli anni Quaranta.

Durante il suo lungo regno, la Regina ha ricevuto anche giacche imbottite per cani, pensate per i suoi amati corgi e dorgi, da parte dell’Australia. Anche l’altro amore della Regina è stato pensato per un regalo: l’ex Presidente della Slovenia, Borut Pahor, ha donato alla Sovrana un pettine per cavalli placcato in oro 24 carati, chiamato “Eredità d’Oro”.

I regali ricevuti da William e Kate

In occasione del royal tour ai Caraibi nel 2022, William e Kate, allora Duchi di Cambridge, hanno ricevuto attrezzatura da snorkeling, una muta e un paio di pinne da sub con cuffia da nuoto, visto l’amore dell’attuale Principessa del Galles per le immersioni.

Un grembiule per Meghan

Lungimirante il regalo fatto dal pubblico finlandese al Principe William nel 2017 al quale sono stati regalati anche dei grembiuli da passare al fratello e alla futura cognata, Meghan Markle, che oggi si è reinventata cuoca nella serie Netflix With Love, Meghan.

Nello stesso anno, per il suo compleanno, alla Regina Elisabetta è stato regalato un uovo di struzzo decorato con perline Masai dal presidente del Kenya e la bandiera del Regno Unito tolta dalla tuta spaziale del Maggiore Tim Peake.

I doni più bizzarri ricevuti dai Windsor

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, negli ultimi anni, alla Principessa Anna sono stati regalati diversi barattoli di miele, dieci scatole di mango, alcune bottiglie di vino e altri liquori ma soprattutto 51 ghiande. Le ghiande non sono l’unico regalo bizzarro fatto ai reali, andando indietro nel tempo.

Animali esotici a corte

Uno dei regali più eccentrici mai comparsi nelle liste ufficiali, è stato quello ricevuto da Elisabetta II nel 1972: un elefante. Dono dell’allora presidente del Camerun Ahidjo, l’elefante è stato chiamato Jumbo. Jumbo ha trascorso la sua vita allo zoo di Londra e poi a quello di Whipsnade, nel Bedfordshire.

Undici anni prima arrivarono allo zoo altri due bizzarri ospiti regalati alla Regina dall’ex Presidente della Liberia Tubman, due ippopotami pigmei.

Una forma di formaggio da Guinness dei primati

La lista di animali donati alla Sovrana è molto lunga ma ci sono altri regali insoliti degni di essere menzionati. Nel 1840, quando la Regina Vittoria ha sposato il Principe Alberto, la coppia ha ricevuto una delle più grandi forme di formaggio nella storia britannica.

Con un diametro di oltre 2,7 metri e un peso di oltre 450 chili, questa gigantesca forma di formaggio è stata realizzata con il latte di 750 mucche provenienti dai villaggi del Somerset.

Arte e diplomazia

Molti doni sono opere d’arte in miniatura: come ad esempio la Nave dell’Amicizia, realizzata in oro massiccio, smalto e quercia e donata alla Regina Elisabetta II durante la visita di Stato del Presidente Xi Jinping della Repubblica Popolare Cinese nel 2015. Secondo il Royal Collection Trust, si tratta di un modello esatto della “nave del tesoro guidata dal navigatore Zeng He della dinastia Ming”.

Tornando in Europa, uno dei doni più particolari lo ha fatto l’ex Presidente Pompidou ad Elisabetta II. Il Presidente francese ha donato alla Regina un grande secchiello per il vino a forma di cavalletta, una scelta insolita che richiamava l’opera scultorea dei celebri artisti Claude e François-Xavier Lalanne. Il particolare insolito era nelle ali, infatti ruotandole, il secchiello si trasformava in un tavolo da bar.

Le regole dei doni ricevuti dai reali

La lunga pausa nella pubblicazione del registro dei regali, solitamente annuale, è dovuta a circostanze straordinarie: la pandemia di Covid-19, la morte della Regina Elisabetta II nel 2022, il successivo periodo di transizione verso il nuovo regno di Carlo III e per finire nel 2024 l’annuncio del tumore del sovrano e della nuora. Ma la sua uscita ha confermato la continuità dell’impegno della casa reale per la trasparenza dell’istituzione.

I doni ufficiali fatti alla famiglia reale seguono delle regole: possono essere indossati o utilizzati, ma sono considerati automaticamente proprietà della Corona, non della persona.

Se sono cibi possono essere mangiati e i regali ufficiali di valore inferiore a 150 sterline possono essere donati in beneficenza o al personale reale. In tutti gli altri casi non è possibile venderli o regalarli – salvo alcune eccezioni legate alla beneficenza – e diventano parte della collezione reale, conservati per il patrimonio nazionale.

La lista dei regali è uno specchio delle relazioni internazionali e culturali: dalla Rolls Royce alle 51 ghiande, passando per animali esotici e collane di inestimabile valore, i doni ricevuti dalla famiglia reale dimostrano quanto la monarchia sia ancora oggi un potente crocevia di culture e diplomazie.