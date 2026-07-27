Re Carlo, dopo la pace con Harry il nodo William: i fratelli non si parlano dal 2022

Il 10 luglio il Re ha riabbracciato Harry, Meghan e i nipoti a Highgrove. Ma William, quello stesso pomeriggio, era a una partita di polo: e con il fratello non parla da quattro anni

IPA Re Carlo

Un tè nel salotto di Highgrove, una torta, due bambini che il nonno non vedeva da quattro anni. La scena che sembrava impossibile si è consumata il 10 luglio nella residenza privata di Re Carlo nel Gloucestershire, dove il Sovrano e la Regina Camilla hanno accolto Harry, Meghan e i piccoli Archie e Lilibet.

Buckingham Palace ha deciso che dell’incontro non circolerà nemmeno un’immagine, e in una famiglia che da sempre parla al mondo attraverso le fotografie, proteggere un momento dagli obiettivi è il modo più eloquente di dire quanto conta. Ma a Palazzo lo sanno tutti: il vero nodo ormai non è più Harry. È William.

Re Carlo, l’abbraccio di Highgrove

Per re Carlo, 77 anni e un percorso di cure per il cancro che prosegue sotto stretto monitoraggio, quel pomeriggio valeva più di cento impegni ufficiali. Il Re non vedeva l’intera famiglia Sussex dal Giubileo di Platino del 2022: Archie oggi ha 7 anni, Lilibet ne ha 5, e la bambina il nonno lo aveva incontrato una sola volta nella vita.

Harry era volato nel Regno Unito per gli impegni legati agli Invictus Games, a un anno esatto dal via dell’edizione di Birmingham 2027, e Meghan e i bambini lo hanno raggiunto all’ultimo momento, dopo giorni di incertezza legati alla questione della scorta.

Il disgelo tra padre e figlio, del resto, era nell’aria da mesi. Già a settembre i due avevano preso un tè insieme a Clarence House e, secondo il Daily Mail, il nuovo vice segretario privato del Re, Theo Rycroft, avrebbe fatto della riconciliazione la sua missione numero uno, arrivando a definire la situazione tra i fratelli “ridicola”. Harry, dal canto suo, avrebbe fatto un’offerta senza precedenti: condividere in anticipo la propria agenda con la Famiglia Reale, per evitare sovrapposizioni e accuse di rubare la scena.

William non ci sta

Eppure alla riunione di Highgrove mancavano due sedie, quelle di William e Kate. Quello stesso 10 luglio il principe di Galles era in campo per una partita di polo benefico, con la moglie in tribuna: l’agenda di un venerdì qualunque, esibita mentre a pochi chilometri il padre riabbracciava i nipoti. I fratelli non si parlano dal settembre 2022, dai funerali della Regina Elisabetta, e da allora il silenzio si è fatto sempre più spesso: le accuse contenute in Spare, il racconto della lite finita a terra, le interviste al veleno. Ferite che William, a differenza del padre, non sembra pronto a perdonare.

Durante la sua visita britannica Harry ha teso un piccolo ramoscello d’ulivo, parlando del fratello in termini affettuosi con un bambino ricoverato al Birmingham Children’s Hospital. Ma secondo gli insider William avrebbe tagliato i ponti, convinto che la fiducia sia rotta in modo irreparabile. E la stampa inglese ormai se lo chiede apertamente: mentre il padre fa pace, l’erede al trono sta perdendo l’occasione di guarire la monarchia?

L’estate della verità

La risposta potrebbe arrivare prima del previsto. La Famiglia Reale si prepara alla tradizionale villeggiatura di Balmoral e più di una fonte ipotizza che Carlo, forte del disgelo, possa spalancare le porte del castello scozzese anche ai Sussex. Un’ipotesi che avrebbe già messo in allarme William e Kate, decisi a tenere la vacanza il più esclusiva possibile. Se Harry dovesse davvero presentarsi tra le Highlands, per i due fratelli non ci sarebbero più oceani di mezzo. Solo un corridoio. E otto anni di rancori da attraversare.