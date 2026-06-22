IPA Re Carlo, il messaggio per la Festa del papà prima del ritorno di Harry nel Regno Unito

Re Carlo ha scelto la festa del papà per pubblicare uno scatto in bianco e nero con suo padre, il principe Filippo. Un gesto semplice. Ma nelle famiglie reali niente è mai del tutto semplice o accade per caso.

Il post è stato condiviso nella giornata di ieri sui canali ufficiali della royal family, con una frase pensata per tutti i padri:

“Celebrating all Fathers, and thinking of those who wish they could be with their Dads, today”.

Un omaggio al principe Filippo, scomparso nel 2021. Ma anche, inevitabilmente, una dedica letta alla luce della distanza tra Carlo e il suo secondogenito.

La foto è un’immagine d’archivio del 1971, Carlo giovanissimo accanto al padre alla RAF Cranwell: sobria, lontana dalle composizioni patinate. Il messaggio non nomina Harry. Non nomina William. Eppure, per chi guarda da fuori, dice parecchio. Anche perché il 21 giugno cadeva pure il 44esimo compleanno di William, festeggiato da Kate Middleton e dai figli George, Charlotte e Louis con una dedica al “best papa in the World”.

Re Carlo, il figlio Harry fuori campo

A luglio, Harry dovrebbe tornare nel Regno Unito con Archie e Lilibet per un evento legato agli Invictus Games, la competizione per veterani feriti in programma a Birmingham nel 2027. Vorrebbe esserci, scrive The Guardian, per il conto alla rovescia verso la gara. Sarebbe una visita dal peso enorme: Archie e Lilibet vivono in California, e Re Carlo non li vedrebbe di persona dal 2022. Non è confermato, però, se durante il viaggio ci sarà un incontro con i Sussex.

Di mezzo c’è l’annoso discorso della sicurezza. Harry ha perso il diritto automatico alla scorta pubblica dopo il passo indietro dai doveri reali nel 2020, e ha portato avanti una battaglia legale contro l’Home Office. “The UK is my home”, ha dichiarato in tribunale, spiegando di non poter portare i figli senza garanzie adeguate. Per la visita di luglio, le autorità britanniche avrebbero assicurato una scorta, descritta da Downing Street come “rigorosa e proporzionata”.

Harry e Re Carlo, una trama più ampia

E poi c’è la frattura. Prima l’intervista con Oprah, poi la serie Netflix, poi Spare: ogni passaggio ha reso più difficile tornare a un rapporto ordinario. Nel 2025, Harry ha rivisto Carlo a Londra dopo molti mesi. Un faccia a faccia breve, sfuggente, forse svogliato, letto dagli ottimisti come un possibile disgelo. Ma un conto è vedersi per qualche minuto, un altro ricostruire un legame tra un re malato di cancro e un figlio che se ne è andato lontano, dall’altra parte del mondo.

Con William, invece, la distanza resta ancora più rigida: rapporti freddi, nessun segnale di dialogo. Buckingham Palace non conferma nessun incontro privato e, come sempre, non commenta le questioni di famiglia.

La royal family va avanti col suo metodo, a cui noi siamo noiosamente abituati: post ufficiali, foto scelte con cura, parole essenziali. Da una parte abbiamo William, l’erede al trono, celebrato da Kensington Palace con uno scatto accanto alla piccola Charlotte dopo il Trooping the Colour. Dall’altra Harry, presente nel racconto ma assente dalle foto ufficiali.