Rania di Giordania superlativa con Jill Biden: l’abito elettrico con spacco segreto

Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania è volata a Washington per un viaggio di Stato negli USA durante il quale ha incontrato la First Lady americana, Jill Biden, alla Casa Bianca. Per l’incontro la Regina ha indossato un superlativo abito blu elettrico di Elie Saab che nasconde uno spacco vertiginoso.

Rania di Giordania ha accompagnato negli Stati Uniti suo marito, il Re Abdullah II, e suo figlio, il Principe ereditario Hussein bin Abdullah. In questa occasione ha avuto un incontro personale con Jill Biden. Le due donne hanno affrontato diversi argomenti che stanno loro a cuore.

Rania di Giordania, l’abito di Elie Saab da 1.785 euro

Rania ha indossato durante il colloquio un magnifico abito blu elettrico, firmato Elie Saab. Si tratta di un modello in crepe, a girocollo, con maniche lunghe e gonna a portafoglio, che online è acquistabile per circa 1.785 euro. Nella versione originale il vestito presenta uno spacco laterale molto profondo, tanto che la maison lo ha presentato abbinato a degli stivali cuissard alti fino alla coscia. L’apertura si rende evidente ad ogni movimento. Dunque, è probabile che Rania abbia deciso di apportare una piccola modifica al suo abito, cucendo o riducendo lo spacco, onde evitare spiacevoli imbarazzi.

In ogni caso, non c’è la possibilità di verificare tale personalizzazione, perché dell’incontro ci sono solo le immagine che la Regina ha condiviso nel suo profilo Instagram e negli scatti lei e Jill Biden posano ferme davanti all’obiettivo.

Il look di Rania si completa con delle décolleté in suede blu china, con tacco alto e sottile, firmate Gianvito Rossi. Queste scarpe sono ormai diventate iconiche tra le teste coronate tanto che Kate Middleton ne possiede svariati modelli e tutti di colori diversi. La Regina abbina il suo abito elettrico anche a una handbag grigia, modello Sicily, di Dolce & Gabbana. Dunque, Rania ha scelto tutti accessori firmati made in Italy.

Per quanto riguarda trucco e parrucco, la Regina ha lasciato i capelli lisci ricadere sulle spalle con qualche leggera onda, mentre il make up è naturale con un tocco di lucido sulle labbra.

Jill Biden, look total red

Jill Biden ha risposta a tanta eleganza con un tubino rosso fuoco, firmato Brandon Maxwell, e décolleté in suede dello stesso colore, di Marion Parke.

Rania di Giordania, l’omaggio agli USA

La particolarità dei look di Jill e Rania sta nel colore. Infatti, posando insieme per la foto di rito sembrano formare coi loro abiti la bandiera degli Stati Uniti, rossa e blu, tenendo conto anche del fatto che lo sfondo della stanza è bianco.