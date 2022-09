Pauline Ducruet, l’abito da sera che omaggia mamma Stephanie

Fonte: Getty Images Chi è Pauline Ducruet, la figlia di Stephanie di Monaco

Pauline Ducruet ha indossato un abito da sera vintage, per una occasione speciale con il fidanzato, l’imprenditore, Maxime Giaccardi, e i più attenti hanno riconosciuto l’omaggio alla mamma. Infatti, lo stesso vestito è stato indossato, in occasione del Ballo della Croce Rossa del 1999, da Stephanie di Monaco. La classe e l’eleganza sono di casa, entrambe hanno ereditato lo charm della Principessa Grace, e la sua passione per la moda.

Pauline Ducruet, l’abito vintage di Stephanie di Monaco

Pauline Ducruet è una delle “principesse” monegasche più amate, anche se lei, un titolo, non lo ha. La seconda figlia di Stephanie di Monaco è sempre elegantissima, e la sua passione per la moda la rende sempre più vicina a sua nonna, Grace Kelly, la compianta principessa scomparsa nel 1982. Pauline, fondatrice della casa di moda Alter, non sbaglia mai un look, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fan su Instagram.

Infatti, il compagno dal 2019 della Ducruet, l’imprenditore di origini italiane Maxime Giaccardi, ha condiviso un romanticissimo scatto sui social, dove le chiede di ballare durante una festa. L’occhio è caduto subito sull’abito vintage indossato da Pauline Ducruet, un sinuoso vestito da sera, bianco, con scollo sulla schiena, impreziosito da brillanti.

Non vi ricorda nulla? Stephanie di Monaco aveva indossato lo stesso identico capo al Ballo della Croce Rossa del 1999, un evento al quale la Principessa cerca di non rinunciare proprio mai. Un omaggio alla mamma, quello di Pauline, e una testimonianza dell’eleganza senza tempo delle eredi di Casa Grimaldi. Le due sono legatissime, e Stephanie è molto orgogliosa della carriera della figlia.

Pauline e la passione per la moda

La moda è per sempre, e questo proprio loro, che discendono dalla donna più elegante di sempre, la Principessa Grace di Monaco, lo sanno molto bene. Insomma, non ci sono solo Carolina, Charlotte Casiraghi o Charlene, teniamo sempre d’occhio Pauline (e sua sorella minore Camille, identica alla nonna).

La Ducruet si sta affermando come nuova stella della moda francese, e ha debuttato nel 2020 alla Paris Fashion Week 2020. Il suo brand, Alter, è stato lanciato con la prima linea disegnata da Pauline nel 2019. Le collezioni si basano su un guardaroba unisex condiviso da uomo e donna, incentrato su maxi giacche e blazer. Alter ha base a New York e ha già riscosso notevole successo.

“Il genere non definisce più una persona come avveniva una volta” ha spiegato Pauline Ducruet, che ama indossare cappotti e giacche unisex e oversize. “Ho sempre amato la moda” ha aggiunto la stilista. “Non lasciavo nemmeno che mia madre mi aiutasse, volevo scegliermi i vestiti da sola. È sempre stata parte della mia vita“.

Una curiosità? Anche Stephanie, che non si perde una sfilata della figlia e la sostiene sempre, ha una boutique nel Principato, specializzata in capi denim. Insomma, la Principessa e i suoi figli (Louis, Pauline e Camille) hanno scelto una vita all’insegna delle loro passioni, lontani dagli impegni pubblici del Principato, diversamente da Carolina e la sua prole, molto presenti nella vita mondana monegasca e francese.