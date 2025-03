Fonte: IPA Duca e Duchessa di Westminster

Un annuncio gioioso per il Duca e la Duchessa di Westminster, che hanno scoperto d’essere in attesa del loro primo figlio. Un benvenuto caloroso, per quanto in largo anticipo, è giunto da tutti gli appassionati della coppia, pervasi di gioia come il resto della Famiglia Reale.

Olivia Henson presto mamma

Non è trascorso ancora un anno dallo splendido matrimonio del Duca di Westminster con la sua amata Olivia Henson. Il loro giorno più bello, fino a oggi, si è svolto il 7 giugno 2024 presso la Cattedrale di Chester. Ora i due si preparano a un altro esaltante capitolo, ancora e sempre insieme.

Una storia d’amore che scalda i cuori, soprattutto perché in loro due non si intravedono i tratti di quella nobiltà distante dal popolo. Non sono alla ricerca di costanti attenzioni, anzi. Sono ben noti per mantenere un profilo basso dopo il matrimonio.

Hugh Grosvenor è il settimo Duca di Westminster e il suo matrimonio con Olivia Henson non è nient’altro che il coronamento del loro amore. Ben distanti da qualsiasi accordo di convenienza, di quelli che la Famiglia Reale ha organizzato nel corso della sua storia (anche moderna).

Per questo motivo l’annuncio giunto tramite un portavoce della coppia è stato accolto da un’ondata di esaltazione via social: “Il Duca e la Duchessa di Westminster sono molto lieti di comunicare che la Duchessa darà alla luce un bambino in estate. La coppia è felicissima di tale notizia e non vede l’ora di formare una famiglia insieme”.

La storia d’amore

Considerata la loro riservatezza, non stupisce che Hugh Grosvenor e Olivia Henson abbiano deciso di attendere prima di divulgare la notizia. La Duchessa è incinta di qualche mese, infatti, come conferma il fatto che darà alla luce il piccolo in estate.

Questo annuncio giunge poco dopo la loro visita presso una scuola locale, dove hanno incontrato molti bambini. Il tutto nell’ambito di un’iniziativa organizzata dalla fondazione del Duca. La coppia è stata vista interagire con affetto e calore con i piccoli, immaginando un futuro ormai prossimo.

Il figlioccio di Re Carlo ha conosciuto l’amore della sua vita nel 2021. Una storia d’amore sviluppatasi decisamente in fretta, la loro. Ben altre tempistiche rispetto a quella che vede protagonisti William e Kate Middleton.

Amici comuni li hanno presentati e per loro è stato un colpo di fulmine. Basti pensare che due anni dopo festeggiavano già il fidanzamento ufficiale. Sappiamo che i due hanno un ottimo rapporto con i due figli di Lady Diana. Non è infatti da escludere che uno tra William e Harry, presumibilmente il primo, possa fare da padrino del neonato che sarà accolto a breve. Del resto Hugh lo è sia per George che per Archie.