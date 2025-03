Mette-Marit di Norvegia, l’ultimo annuncio del Palazzo sulle sue condizioni di salute

Fonte: Getty Images Mette-Marit di Norvegia

Peggiorano le condizioni di salute della Principessa Mette-Marit di Norvegia. Da Palazzo è stato diffuso un aggiornamento tutt’altro che positivo sulla moglie del Principe ereditario Haakon, che da ben sette anni combatte contro la fibrosi polmonare cronica. E il recente scandalo che ha coinvolto suo figlio, Marius Borg Høiby, non ha di certo aiutato.

La malattia della Principessa Mette-Marit di Norvegia è peggiorata

Il Palazzo Reale Norvegese ha confermato in una nota che purtroppo la malattia di Mette-Marit è peggiorata. “La Principessa ha sintomi e disturbi quotidiani che influiscono sulla sua capacità di svolgere i suoi doveri. – si legge nella dichiarazione – Ha bisogno di più riposo e la sua routine quotidiana cambia più rapidamente di prima. Ciò significa che i cambiamenti al suo programma ufficiale potrebbero verificarsi più frequentemente e con meno preavviso di quanto siamo abituati”.

Nonostante le circostanze, la 51enne vuole continuare a lavorare sebbene sia costretta rispettare le ferree regole mediche a riguardo: “La Principessa ereditaria ha un forte desiderio di continuare a lavorare e pertanto organizzeremo il suo programma ufficiale in futuro nel miglior modo possibile, in modo che la sua salute e il suo lavoro possano conciliarsi”.

Mette-Marit è stata vista in pubblico l’ultima volta mercoledì, esattamente un giorno prima dell’annuncio del Palazzo, mentre visitava il reparto pediatrico dell’ospedale Ulleval. Sembrava di buon umore dopo che qualche mese fa ha iniziato una nuova cura per la sua fibrosi polmonare cronica.

Mette-Marit di Norvegia soffre di fibrosi polmonare cronica

Nel 2018 Mette-Marit ha annunciato di aver ricevuto la diagnosi di fibrosi polmonare cronica. Si tratta di una grave malattia degenerativa che provoca cicatrici nei polmoni. Con il progredire della patologia, la respirazione diventa meno efficiente, portando a un progressivo declino della funzionalità polmonare e a difficoltà respiratorie croniche.

Generalmente i sintomi si manifestano gradualmente e peggiorano nel tempo. Oltre alla dispnea (difficoltà respiratoria), si deve fare i conti con tosse secca e persistente, stanchezza, perdita di peso inspiegabile, dolori muscolari o articolari e ispessimento delle dita.

Non è stata ancora creata una cura specifica per la fibrosi polmonare cronica, sebbene esistano trattamenti che possono aiutare a rallentare la progressione della malattia e migliorare la qualità della vita di chi ne soffre. L’American Lung Association sottolinea che tra queste rientrano i farmaci antifibrotici, l’ossigenoterapia e la riabilitazione polmonare.

Una condizione che costringe la Principessa ad annullare eventi ufficiali con brevissimo preavviso, impedendole anche di condurre una vita normale. Negli ultimi mesi la salute della Principessa è peggiorata. Nel settembre 2023, la moglie del principe Haakon era in congedo per malattia e si è tenuta lontana dai riflettori dei media per due mesi. Lo ha poi fatto di nuovo nel 2024, dopo il controverso caso del figlio Marius Borg Høiby

Il ragazzo è nato da una relazione che Mette-Marit ha avuto prima di incontrare il reale norvegese: il 28enne ha ricevuto diverse denunce per stupro ed è finito pure in carcere per qualche settimana. Anche se non ha alcun titolo reale la vicenda ha messo in grande imbarazzo tutta la sua famiglia e agitato ancora di più la Principessa, che ha sicuramente bisogno di riposo e tranquillità per affrontare al meglio la sua grande battaglia.