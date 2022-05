Meghan Markle rinnega Harry: “Ho odiato tutto in ogni secondo”

Meghan e Harry, i look casual chic agli Invictus Games (con bacio romantico)

Meghan Markle prende le distanze da Harry e rinnega ogni cosa della sua vita di Corte, compreso il famoso tour in Australia che i Sussex fecero subito dopo il loro matrimonio e che consacrò la coppia come la più amata della Famiglia Reale. Nonostante l’affetto che le persone hanno dimostrato loro, l’ex attrice ha mostrato tutto il suo disprezzo.

The Palace Papers Puoi acquistare online la biografia-scandalo sui Reali

Meghan Markle, le rivelazioni sconcertanti

Meghan Markle ha “odiato ogni secondo” del viaggio in Australia e ha trovato l’intero tour “inutile”. Questo è quanto ha affermato l’ex editore di Vanity Fair Tina Brown. La scrittrice ha rivelato i veri sentimenti di Meghan nella sua nuova biografia The Palace Papers. La Brown conosce molto bene la Famiglia Reale, è stata la biografa di Lady Diana e ha diversi contatti col Palazzo. Così, ha scoperto tramite un ex membro dello staff di Buckingham Palace la reale opinione di Lady Markle e l’ha prontamente messa nero su bianco nel suo libro.

Quando i Sussex sono arrivati in Australia nell’autunno del 2018 furono accolti dalla popolazione in trionfo. La Duchessa annunciò proprio durante il volo di aspettare il suo primo figlio, Archie. La notizia della gravidanza e l’attenzione per la coppia, che era alle stelle, fecero scoppiare una vera e propria Harry e Meghan mania. I Sussex piacevano per la loro spontaneità e la loro disponibilità a entrare in contatto con le persone. Tutti adoravano Harry per le premure e i gesti di affetto verso la moglie e tutti ammiravano l’eleganza e la dolcezza di Meghan. Eppure i sentimenti non erano contraccambiati.

Meghan Markle ha detestato tutto

Brown afferma che Meghan in realtà detestava il viaggio. “Non capiva perché le cose fossero impostate in quel modo. Invece di essere elettrizzata quando migliaia di persone l’accolsero all’Opera House, ha reagito in questo modo: ‘Qual è lo scopo? Non capisco tutto questo'”.

La biografa rincara la dose e sostiene che Lady Markle non capiva il “ruolo rappresentativo” della monarchia britannica durante il tour ed era più interessata a come appariva sotto i riflettori. Le affermazioni di Brown sono supportate anche da un articolo del Times dello scorso anno in cui si legge che Meghan non capiva perché così tanta gente si affollava per vedere i Sussex. Inoltre sostiene che da quel tour l’unica cosa che la Sussex ha capito fu la scarsa importanza che lei e Harry avevano nella scala gerarchica della Famiglia Reale.

La moglie di Harry è rimasta elettrizzata dall’interesse verso la sua persona e dall’esposizione mediatica. “Pensava di promuovere il brand Sussex”, ma invece quando è tornata in Gran Bretagna si è sentita snobbata dalla Famiglia Reale e da lì sono iniziati i problemi. Poco dopo il loro ritorno a casa, si sparse la voce che non tutto andava bene all’interno del Palazzo e iniziarono le notizie su una spaccatura tra fratelli e un litigio tra Meghan e Kate Middleton.