Meghan Markle segue Kamala Harris: “Pronta a entrare in politica”. L’indiscrezione

Meghan Markle sembra pronta a entrare in politica, potenzialmente sostenendo Kamala Harris, con ambizioni per una futura carriera politica negli Usa

Fonte: Getty Images Meghan Markle potrebbe diventare una politica al fianco di Kamala Harris

Per Meghan Markle potrebbe esserci un “terzo atto”, riprendendo la metafora di un reporter della Bbc: “Lei ha avuto un primo atto come attrice di successo nella serie Suits. Poi è diventata duchessa reale. Forse ha un terzo atto come politica”. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che l’ex Sussex sia pronta a entrare nel mondo della politica statunitense in vista delle elezioni presidenziali di quest’anno.

La Duchessa è stata descritta come una persona con “ambizioni politiche”, e fonti di Express.uk suggeriscono che potrebbe appoggiare pubblicamente la campagna presidenziale della democratica Kamala Harris, mossa che potrebbe lanciare la sua carriera politica.

Un’attivista democratica decisa

Convinta sostenitrice delle cause democratiche, finora Meghan Markle ha operato principalmente dietro le quinte, facendo lobbying per le questioni sociali a lei care, contattando direttamente i membri del Congresso Usa dalla sua residenza californiana. Ma la candidatura di Kamala Harris alla presidenza ha acceso una nuova scintilla. Le due donne hanno già avuto modo di interagire sui social, scambiandosi lodi reciproche.

Nel 2019, infatti, prima dell’annuncio dell’allontanamento dall’Inghilterra, Kamala Harris aveva espresso pubblicamente il suo supporto alla duchessa, toccata dalle rivelazioni di Meghan sulla solitudine vissuta durante la sua vita a corte. Pochi mesi dopo, Meghan ha ricambiato, manifestando il suo entusiasmo per l’emergere di Harris sulla scena politica americana.

Ambizioni politiche di Meghan Markle

Un commentatore reale ha affermato, come riporta Gbnews, che Meghan Markle è “ben posizionata” per un’eventuale mossa politica in vista delle elezioni americane, in seguito a voci che la vedono interessata alla carriera politica.

Le fonti hanno rivelato che Meghan sarebbe pronta a sostenere pubblicamente la candidatura di Kamala Harris alla presidenza, il che potrebbe favorire il suo ingresso nella politica.

Parlando con Gbn America, Michael Cole, ex reporter reale della Bbc, ha dichiarato: “Meghan Markle non ha mai nascosto il suo interesse per la politica sin da giovane, e tutti questi interessi sono stati rivolti alla causa democratica. Quando l’ex presidente Trump, in qualità di presidente, ha effettuato una visita di stato in Gran Bretagna, lei si è assentata. Non voleva incontrare Trump, tanto era il suo disprezzo per lui. Si vocifera che possa guardare a una carriera politica in California, dato che ci sono stati precedenti in passato.”

Cole ha aggiunto: “Meghan Markle non è mai stata timida nel rendere note le sue opinioni politiche. È interessante che, quando ha sposato il principe Harry in Gran Bretagna, è diventata membro della Chiesa d’Inghilterra. È stata battezzata nella Chiesa Anglicana, ma non ha preso la cittadinanza britannica. Ha mantenuto viva la sua nazionalità americana, quindi sarebbe molto ben posizionata.”

Caratteri e paralleli tra Meghan Markle e Kamala Harris

I media britannici sono in fermento, analizzando le somiglianze tra Meghan e Kamala. Entrambe utilizzano un linguaggio spesso percepito come astratto e ambiguo. La ricerca continua di relazioni influenti e le accuse di bullismo sono ulteriori punti di contatto. Inoltre, entrambe condividono una forte avversione per Donald Trump. Il quotidiano Telegraph ha persino definito Kamala Harris come la “Meghan Markle della politica americana”.

Meghan e Harry: opinioni politiche nascoste

Durante il periodo in cui Meghan e Harry facevano parte della Famiglia Reale inglese, le loro opinioni politiche dovevano rimanere strettamente private. Meghan ha però reso note le sue posizioni politiche nel 2019 durante un panel con Gloria Steinem, in cui ha discusso l’importanza della scelta di Kamala Harris come vice di Joe Biden nel 2020. Steinem ha dichiarato: “Il cuore del Partito Democratico sono state le donne nere. E ora c’è una potenziale vicepresidente che è nera, ed è eccitante.”

Meghan ha risposto con una dichiarazione di nove parole: “Sono così entusiasta di vedere questo tipo di rappresentanza“.