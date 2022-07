Meghan Markle, la sua crema solare ora è in offerta e costa poco più di 5 euro

Fonte: Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle, 41 anni il prossimo 4 agosto, ha una pelle del corpo e del viso perfette. Il suo segreto? Tutto è racchiuso nel SPF (fattore di protezione solare), come ha svelato qualche tempo fa Sarah Chapman, la fascialist cui si affidò anche per le sue nozze. In particolare, sappiamo che la moglie di Harry ha una crema solare preferita che ora grazie all’Amazon Prime Day è acquistabile con poco più di 5 euro.

Meghan Markle, la sua crema solare in offerta

Meghan Markle ha svelato di utilizzare le creme solari Nivea, brand cui si affida anche per la protezione dei suoi bimbi, Archie e Lilibet. Infatti, a pochi mesi dalla nascita del suo primogenito, nell’estate del 2019, Meg andò alla annuale partita di polo, a cui prendevano parte William e Harry, e lì fu fotografata con una boccetta di crema solare Nivea, utilizzata per schermare il suo bimbo dai raggi solari.

L’offerta Nivea è varia e presenta diversi prodotti specifici per tipologie di pelle ed età differenti. Con il Prime Day (12-13 luglio) è possibile acquistare il maxi flacone spray da 300 ml, Latte solare che idrata per 48h, oltre che a proteggere.

Il doposole indispensabile

Dopo l’esposizione al sole è altrettanto importante mantenere la pelle idratata, dunque è fondamentale il doposole. Il brand di creme solari preferito da Meghan propone una crema rigenerante dalle molteplici funzioni, ora in offerta.

Azione rinfrescante: Questa crema lenitiva rinfresca la pelle e la nutre per 48 ore, aiutandola a rigenerarsi e a reidratarsi dopo l’esposizione al sole. Formula lenitiva: La formula leggera con Aloe Vera Bio, Acido Ialuronico e Vitamina E della lozione corpo doposole lenisce la pelle e previene le spellature. Sollievo immediato: La lozione corpo dopo sole rinfresca e rivitalizza la pelle dopo l’esposizione al sole e le dona un piacevole sollievo immediato. Pelle liscia: La formula della crema corpo nutriente, priva di parabeni e oli minerali, si assorbe facile e dona una sensazione di benessere.

Protezioni solari, la parola all’esperta

Come ha sottolineato l’esperta Sarah Chapman in un’intervista a Elle il fattore di protezione solare “non dovremmo utilizzarlo solo per proteggerci dal sole. Ci serve anche per combattere gli effetti negativi della luce blu, e di tutte quelle forme di radiazione luminosa che ci arrivano da dispositivi, schermi e dall’ambiente in cui viviamo”. E ha spiegato come questi prodotti siano molto migliorati nel tempo, favorendo così il loro utilizzo quotidiano: “Tradizionalmente, i prodotti con SPF erano biancastri, pesanti e non piacevoli da applicare. Oggi le formulazioni sono migliorate anche in termini di comfort tanto che in molti casi sembra di mettere un siero o una crema”.