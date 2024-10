Maxima d’Olanda, il look grigio “very demure” tradito dal vento

Maxima d'Olanda colpisce ancora: questa volta il merito, però, non è tutto suo ma anche del grigio, attualmente tra le nuance cardine dell'autunno. Focus sul look

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Che Maxima d’Olanda passi inosservata? Impossibile. Sarà colpa del suo carisma, del suo personalissimo senso dello stile oppure di entrambi, eppure non vi è davvero eventualità alcuna che la moglie di Re Guglielmo indossi qualcosa che possa venire dimenticato.

È ciò che è accaduto appena qualche giorno fa, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia del National Ballet, ed è ciò che si è nuovamente verificato ora: se nel primo caso la nuance protagonista del chiacchierato look era il verde, è ora il turno del grigio. Sì, perché è di una sovrana di indole decisamente fashionista che parliamo, che ama sperimentare soprattutto attraverso i colori. Non c’è davvero tonalità che non abbia vestito, poteva mai mancare all’appello quella che molti hanno ragione di definire must dell’autunno?

Queen Maxima d’Olanda è (decisamente) very demure: l’abito grigio in maglina

Nettamente più discreto del marrone e del verde oliva – toni con cui vedremo come si abbini alla perfezione – il grigio è ancora, e in tutte le sue sfumature esistenti, uno dei colori irrinunciabili della stagione in apertura. Le gradazioni da prediligere al momento spaziano dal delicato grigio perla al profondissimo grigio antracite, sempre ben lontano dal rischio dello sfociare nell’eccesso data la sua innata sobrietà. Re delle tonalità neutre, lo abbiamo visto già dallo scorso inverno imperare sul panorama tendenze e divenire dunque simbolo d’avanguardia e modernità. Maxima d’Olanda lo indossa spesso, forse per la spiccata versatilità che vanta tra i suoi pregi, la quale ha come conseguenza diretta un ventaglio di possibilità di abbinamenti a dir poco variegato.

Fonte: IPA

Il look in oggetto verteva su di un lungo abito – che aveva tutta l’aria di essere sofficissimo sulla pelle – in maglina color grigio antracite, dal tessuto fluido e le linee scivolate. Manica lunga, girocollo e gonna svasata erano i tre dettagli principali a caratterizzarlo. Una mise dal fascino effortless quella sfoggiata dalla sovrana in occasione del meeting al SchuldenlabNL, senza picchi d’eccesso o arditezze particolari che, indovinate? La rende il perfetto esempio di abbigliamento demure. O forse dovremmo dire “very demure, very mindful”.

Come se non fosse tutto già sufficientemente trendy, Maxima d’Olanda ha scelto di abbinare il grigio al marrone (altra nuance chiave di questo autunno appena iniziato, come anche dell’inverno a venire) e lo ha fatto aggiungendo una maxi cintura in pelle ad interrompere la silhouette, altrimenti liscia, del vestito. Del medesimo tono anche gli stivali al ginocchio, dal gambale largo e morbido con tacco medio. Ed ecco che il livello di fashion si è inevitabilmente alzato a dismisura, e questo nonostante la bionda chioma un po’ compromessa dal vento, grazie alla combo vincente di due colori che promettono di dominare la scena nei prossimi mesi.

50 sfumature di grigio, e anche di più: le nuance da provare per l’autunno

Lo si poteva immaginare vista la popolarità riscontrata un anno fa, ma la conferma della supremazia del grigio sui colori moda del periodo è arrivata durante la scorsa New York Fashion Week: il tailleur sartoriale grigio antracite – quello con tondi bottoni dorati e spalle acuminate – apparso sulla passerella di Carolina Herrera ha fatto impazzire tutti, presenti e non, alla ricerca del dupe sputato da allora.

A dire il vero la maison non è stata la sola a renderlo protagonista: la presenza del grigio è una vera costante nelle collezioni odierne di molti stilisti, Louis Vuitton a Miu Miu per citarne un paio. Che possa presto sottrarre il ruolo di passepartout al nero? Staremo a vedere, ma nel frattempo Maxima d’Olanda sembra appoggiare la causa.