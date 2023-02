Letizia di Spagna, top nero e gonna bianco latte: il perfetto look bicolor

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha partecipato al convegno per la Giornata Mondiale contro il Cancro, un appuntamento che non manca mai nell’agenda della Reina. Per l’occasione ha indossato il perfetto look bicolor, bianco e nero, assolutamente da copiare, cui ha aggiunto un dettaglio esclusivo, gli orecchini creati apposta per lei.

Letizia di Spagna e la lotta contro il cancro

Letizia di Spagna ha dunque presenziato all’incontro che si è tenuto nella fabbrica reale di arazzi a Madrid per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca nella lotta contro il cancro. La Reina è intervenuta direttamente con un discorso dove ha ribadito che la salute fisica e mentale sono una priorità e che “il cancro è un problema reale molto preoccupante e di enorme complessità” e che va affrontato seriamente e in modo continuativo.

Letizia di Spagna, il look bicolor da copiare

Data la serietà dell’appuntamento, Donna Letizia ha deciso di indossare un look sobrio e minimal, molto semplice ma assolutamente raffinato. La Regina ha sfruttato il più classico dei coordinati, il bicolor bianco e nero. L’outfit è composto da un semplice top nero a maniche lunghe e a girocollo, molto basic, firmato Hugo Boss e da una gonna bianco latte svasata, lunga oltre il ginocchio, firmata da Adolfo Dominguez.

Fonte: Getty Images

Letizia l’ha indossata per la prima volta nell’aprile del 2021, anche se appartiene alla collezione 2018, quindi ci sono voluti tre anni perché trovasse il momento giusto per metterla. All’epoca, essendo primavera, l’abbinò a un top smanicato. Ma sia allora che adesso ha adottato lo stesso stratagemma per esaltare la figura ed evitare che si notasse il taglio tra t-shirt e gonna, ossia ha portato una cintura alta e nera in vita.

Altro accessorio degno di nota, le scarpe. Si tratta di décolleté nere in pelle, firmate Massimo Dutti, uno dei brand preferiti dalla Reina che non rinuncia ai tacchi, anche se li preferisce larghi per avere maggiore stabilità e comfort, tenendo conto del suo problema al piede che le procura non pochi dolori.

Malgrado la semplicità del look, la moglie di Felipe di Spagna è davvero elegante. Oltretutto, proprio perché così classico, il suo outfit è di facile ispirazione per tutte, anche perché è molto versatile e portabilissimo nelle più svariate occasioni, senza essere troppo formale o eccessivamente bon ton.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, gli orecchini esclusivi

C’è da dire che Letizia lo arricchisce con un dettagli inimitabile. Stiamo parlando dei suoi orecchini. Sono un pezzo di gioielleria unico, infatti quegli orecchini sono stati creati appositamente per lei nel 2015 da Tous. Sono in oro bianco, diamanti e perle coltivate d’acqua dolce.

La Reina ha puntato recentemente proprio sugli orecchini. Infatti, qualche tempo fa ha riciclato il suo abito in principe di Galles sottotono, ma ha indossato dei magnifici pendente tempestati di diamanti.

Infine, a completare la mise della Reina c’è il cappotto nero a mantella, firmato Carolina Herrera, ideale per le giornate invernali non troppo fredde.