Letizia di Spagna si supera: abito in 3D e tubino magnetico

Letizia di Spagna, ricicla i look e scopre i muscoli

Letizia di Spagna ha ripreso il lavoro a pieno ritmo dopo la pausa per le vacanze di Pasqua e nell’arco di 24 ore ha sfoggiato due abiti semplicemente magnifici. Entrambi rigorosamente riciclati, esaltano in modo diverso la sua femminilità. Il primo, firmato Pertegaz, punta sull’effetto in 3D dei decori floreali, il secondo, di Carolina Herrera, è un tubino rivisitato blu elettrico.

Se ha preferito fare un passo indietro per dare spazio a sua figlia Leonor, tornata dal Galles dove studia, proprio per le feste pasquali durante le quali si è resa protagonista di due eventi in solitaria, Letizia di Spagna si è ripresa la scena alla grande accompagnando suo marito Felipe in due appuntamenti di grande prestigio per la Monarchia. E per la prima volto dopo due anni si è presentata senza mascherina. Ma procediamo con ordine.

Letizia di Spagna, l’abito in 3 D di Pertegaz

Il primo incontro si è tenuto nel Palazzo Reale di Madrid. La Reina ha tenuto un pranzo in onore di alcune delle più prestigiose figure del mondo della letteratura spagnola. Ospite d’onore è Cristina Peri Rossi, vincitrice del Premio Miguel de Cervantes per la Letteratura in Lingua Spagnola 2021. Per l’occasione, Donna Letizia ha ripescato dal suo guardaroba un abito di 3 anni fa, creato da Pertegaz, il brand che ha realizzato anche il suo abito da sposa nel 2004.

Si tratta di un vestito grigio bon ton, a maniche lunghe a sbuffo, con grande fiocco sul collo e decorato da maxi fiori fucsia e rossi in rilievo, in modo da creare un particolare effetto 3D. La Regina lo ha indossato per la prima volta nel 2019. Il modello apparteneva infatti alla collezione autunno/inverno di quell’anno. All’epoca fece scalpore perché dopo 15 anni Donna Letizia tornava a sfoggiare un capo dello stilista scelto per le sue nozze.

Ora lo ha riciclato abbinandolo a un paio di décolletée rosa ciliegia e clutch coordinata di Magrit. I capelli, sempre più lunghi, sono acconciati in un semiraccolto.

Letizia di Spagna, il tubino di Carolina Herrera

Per il secondo appuntamento invece Letizia sceglie un altro abito del suo armadio, un magnifico tubino a maniche lunghe, di Carolina Herrera, blu elettrico, il colore molto amato anche da Kate Middleton. Ancora una volta si tratta di un impegno letterario. Felipe e la Regina infatti hanno presenziato premiazione letteraria ad Alcalá de Henares. Donna Letizia ha quindi voluto cambiare completamente il suo stile rispetto al giorno precedente, ma mantenendo la stessa eleganza formale.

L’abito, dalle linee pulite, esalta la silhouette e i muscoli scolpiti della Sovrana grazie a delle cuciture strategiche sul corpetto e lungo i fianchi. Letizia ha indossato questo vestito per le foto ufficiali scattate da Estela de Castro, pubblicate nel febbraio 2020. E ne possiede anche una versione in rosso.

In questo caso lo ha abbinato a delle scarpe con tacco alto e cinturino incrociato sul collo del piede di Magrit e orecchini a cerchio in oro bianco e acquamarina di Bulgari.