Letizia scopre le spalle: abito lungo, zeppe, abbronzatura. Il look da “sogno d’estate”

Letizia di Spagna ha partecipato a un cocktail con circa 400 ospiti: è tempo di relax per la Regina di Spagna, senza dimenticare gli impegni a Corte. Una delle tradizioni più importanti della Famiglia Reale spagnola, quando soggiornano a Palma, è di offrire un ricevimento alle autorità delle Isole Baleari, invitando una rappresentanza della società. Nel 2021 l’impegno era stato cancellato: quest’anno, invece, Donna Letizia ha lasciato senza fiato con un abito lungo, zeppe e l’immancabile abbronzatura.

Letizia di Spagna, il ricevimento a Palazzo Marivent

Con sommo piacere, il Re Felipe, Donna Letizia e Donna Sofia hanno aperto per la prima volta le porte del Palazzo Marivent, la residenza estiva, per un incontro speciale: di solito, infatti, il ricevimento in onore delle Baleari viene offerto a Palazzo dell’Almudaina.

Le estati a Palma sono sempre state molto importanti per la Famiglia Reale Spagnola. Come ricorda Hola, Juan Carlos e Donna Sofia hanno sempre offerto una cena durante la stagione. Questa è la prima volta, invece, che il Re e la Regina hanno scelto di aprire il Palazzo Marivent, simbolo delle loro estati a Palma.

Il Palazzo si trova a Cala Mayor, ed è stato per decenni proprio il rifugio della Famiglia Reale durante i soggiorni alle Isole Baleari. Con una superficie di 3.000 metri quadrati, proprio qui sono passate alcune delle persone più influenti di tutto il mondo, dal Principe Carlo in compagnia di Lady Diana fino ai figli William e Harry, ma anche Michelle Obama.

Il look di Letizia: un sogno d’estate

La Regina Letizia, che è maestra di moda e di stile, ha optato per un look estremamente estivo e colorato, firmato Charo Ruiz e dal costo di 439 euro. Grazie all’abito arancione con stampa cactus – uno dei colori della stagione – è risaltata la sua abbronzatura. Ai piedi ha sfoggiato le sue scarpe preferite e che la stanno accompagnando negli ultimi eventi: espadrillas con zeppa, dello stesso tono ovviamente. Capelli raccolti all’indietro e un sorriso meraviglioso, che non può mancare nelle occasioni ufficiali.

Possiamo di certo azzardare che il suo sia un look da “sogno d’estate”? Non è insolito, non è nuovo, ma è proprio nel suo stile. Leggero, sbarazzino, non troppo formale, nonostante l’occasione di certo importante. Letizia è sempre stata attenta a non osare troppo, a mantenere un certo contegno, e sono stati pochi gli scivoloni di stile che ricordiamo (come la pelliccia a un evento non propriamente adatto).

La scelta insolita di Letizia e Felipe

La decisione di Letizia e di Felipe non è passata inosservata ai media spagnoli, che già si interrogano sul motivo della scelta del luogo. Solitamente, infatti, l’appuntamento si è tenuto al Palazzo dell’Almudaina. Nonostante le previsioni sul Castell de Bellver, alla fine il tradizionale ricevimento è stato offerto proprio nella residenza estiva, e con Donna Sofia presente.

L’incontro, che non si è tenuto per gli ultimi due anni, ha dato modo ai Reali spagnoli di continuare e mantenere viva la tradizione, una delle più importanti. L’ambiente, sicuramente privilegiato, ha accolto ben più di 300 persone stando ai media spagnoli, che sono state trasferite con un minibus a Marivent. A brillare, in ogni caso, è stata proprio Donna Letizia: un incanto e ispirazione per i look estivi, anche low cost, data la sua passione per la moda accessibile.