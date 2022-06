Letizia di Spagna, Leonor e la vicenda giudiziaria che la vede coinvolta

Fonte: IPA Letizia di Spagna, Leonor torna a casa e mostra il suo sostegno all’Ucraina

Avrebbe dovuto rientrare in Spagna con tutta la leggerezza che porta con sé l’estate, ma per Leonor di Spagna le cose non sono andate esattamente come aveva previsto. La giovane Principessa ed erede al trono si è ritrovata al centro di uno scandalo (suo malgrado), un caso di licenziamento ingiusto che la vede coinvolta.

Duro colpo per Letizia di Spagna: Leonor al centro di uno scandalo

Dopo un anno duro trascorso all’UWC Atlantic College – il prestigioso istituto in Galles dove studiano i futuri sovrani d’Europa e i giovani rampolli delle famiglie più agiate del continente – Leonor di Spagna non vedeva l’ora di trascorrere finalmente le meritate vacanze in tranquillità.

Eppure, una volta tornata a casa, non ha trovato un accogliente benvenuto: la Principessa delle Asturie è rimasta coinvolta in una vicenda giudiziaria, un caso di licenziamento ingiusto, su cui tra l’altro si è appena pronunciata la Corte Suprema di Madrid.

Non pensate ai capricci di una giovane testa coronata che ha urlato contro uno dei dipendenti del Palazzo Zarzuela: Leonor in realtà ha subito la vicenda, rimanendo coinvolta a sua insaputa. Tutto è iniziato nel febbraio del 2021, quando TVE, il canale spagnolo in cui Letizia Ortiz ha lavorato come giornalista prima di innamorarsi di Felipe, ha rescisso il contratto di Berni Barrachina, collaboratore della testata giornalistica La hora de la 1. La colpa del giornalista? Presentare un servizio sugli studi della Principessa all’UWC Atlantic College con un titolo provocatorio: “Leonor lascia la Spagna, come suo nonno”. Il riferimento all’esilio di Juan Carlos ad Abu Dhabi era palese, e per questo la direttrice della rete Rosa María Mateo, aveva condannato “il grave errore” che si era verificato chiedendo “misure immediate” (pare anche su pressione del Palazzo).

Pochi giorni dopo era arrivato infatti il licenziamento, che aveva scatenato anche una reazione di Barrachina: “Sono stato licenziato, come il nonno di Leonor”, aveva commentato su Twitter con il suo umorismo pungente, alimentando la polemica.

Leonor, il licenziamento ingiustificato che sta facendo discutere

Il caso non si è certo chiuso qui, a dispetto di quanto accaduto qualche mese fa. Destituito ufficialmente dallo scorso settembre, il giornalista dovrebbe comunque tornare sul canale molto presto, dato che il suo licenziamento è stato dichiarato nullo dalla Corte Suprema di Madrid.

Secondo la sentenza, il titolo era sicuramente “inappropriato” ma ritenuto non “offensivo” nei confronti della Corona o della Principessa Leonor. Per questo il Tribunale ha disposto la sua reintegrazione a TVE, nonché un risarcimento di 10.000 euro per ingiusto licenziamento.

Ovviamente, anche in questa occasione Berni Barrachina non ha perso occasione di rispondere su Twitter con una nuova, pungente, battuta: “La giustizia mi protegge, come il nonno di Leonor”. Un riferimento piuttosto esplicito alla caduta delle accuse contro il padre di Felipe per corruzione, appropriazione indebita e frode fiscale, che tanto ha fatto discutere in Spagna.

Nel frattempo la Corona non ha voluto commentare la vicenda, tantomeno Leonor, direttamente coinvolta nello scandalo. La Principessa ha tutte le intenzioni di vivere la sua estate insieme alla sua famiglia e agli amici di sempre, e forse sarà anche l’occasione per far tornare in Spagna il giovane fidanzato, che a quanto pare aveva già conosciuto la Famiglia Reale durante le scorse vacanze di Pasqua.