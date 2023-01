Letizia di Spagna, gonna in pelle e spacco intrigante: uno schianto a 50 anni

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, la passione per gli abiti in pelle

Letizia di Spagna torna in pubblico e fa di nuovo parlare di sé per il suo look. La Reina lascia senza fiato con una maxi gonna in pelle che nasconde uno spacco intrigante, firmata Hugo Boss, lo stilista di riferimento di Sua Maestà. A 50 anni è davvero uno schianto e suo marito Felipe è sempre più affascinato da lei. E non solo lui.

Letizia di Spagna si riscatta col nuovo look

Letizia di Spagna si è dunque ripresa dallo scivolone di stile che l’ha vista indossare una maglia nera con ampio colletto in pizzo bianco, di Sandro, bocciatissima. La Reina ha fatto vedere di cose è capace quando si tratta di stile.

Dopo i funerali di Costantino di Grecia e l’inaugurazione di Fitur, Donna Letizia ha accompagnato suo marito Felipe alla Royal Spanish Academy a Madrid. Per l’occasione ha scelto una mise da working girl aggressiva quanto basta per non perdere in eleganza e femminilità, curando gli accessori fin nei più piccoli dettagli.

Letizia di Spagna, la gonna in pelle con spacco di Hugo Boss

La Reina Letizia si è limitata a recupera alcuni pezzi forti del suo guardaroba e a costruire un ensemble di grande efficacia. Si comincia dal cappotto nero, firmato Mango, dai volumi morbidi e maniche larghe, che stranamente indossa. Di solito infatti è solita portare i soprabiti appoggiati sulle spalle, perché così è più facile sfilarli. Ma il freddo l’ha costretta a infilare le maniche.

Sotto Letizia indossa una blusa in seta turchese a maniche a sbuffo lunghe con polsini arricciati, firmata da Pol Studio, che ha abbinato a una maxi gonna in pelle nera con cintura incorporata e spacco centrale accattivante, di Hugo Boss. La Reina ama molto i capi in pelle o similpelle, ne possiede svariati, dagli abiti ai leggings. Ma leggendaria resta la longuette, sempre di Boss, che condivide anche con Meghan Markle.

Di certo, la gonna che ha scelto questa volta per il suo appuntamento di lavoro rivela un dettaglio conturbante, lo spacco nascosto che si rende evidente quando la Reina sale le scale e svela le sue gambe perfette a 50 anni. Semplicemente magnifica. Completano il look le décolleté nere di Magrit e la handbag di Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, gli orecchini con zirconi colorati

Ma il dettaglio più significativo del suo outfit sono gli orecchini. In realtà non sono nuovi, Letizia li ha indossati per la prima volta nel 2020 ma la forma e gli zirconi colorati hanno il pregio di illuminarle il viso e di dare un tocco di originalità all’insieme. Gli orecchini sono una creazione made in Spain, di Alexandra Plata.

In stile etnico sono d’argento, bagnati in oro rosa, con zirconi e pietre semipreziose colorate. Debuttò con questo gioiello in piena pandemia, nel giugno 2020, abbinandolo a un abito rosso di Massimo Dutti, durante una visita al Museo del Prado per lanciare una campagna sulla sicurezza del Paese.

Essendo molto colorati, gli orecchini hanno il pregio di essere versatili e quindi possono essere abbinati facilmente con capi diversi e sono perfetti in qualsiasi stagione.