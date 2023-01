Letizia di Spagna dà il peggio di sé: colletto in pizzo bianco e stile college. Mix deludente

Fonte: Getty Images Funerali Costantino di Grecia, Re e Regine vestiti a lutto

Scivolone di stile per Letizia di Spagna. Questa volta il suo look in stile collegiale proprio non convince e l’insieme è deludente. Dalla Reina, di solito molto attenta alla sua immagine, non ce lo saremmo aspettati.

Letizia di Spagna, bocciata nel look

Letizia di Spagna si è presentata all’inaugurazione della Fiera Internazionale del Turismo-FITUR di Madrid, uno degli appuntamenti più attesi nella sua agenda istituzionale, perché è un’occasione in cui la Reina dà prova del suo charme e del suo gusto. Ad esempio lo scorso anno ci aveva deliziate con un cappotto Vichy, firmato Mirto, che aveva abbinato a un lupetto bianco e a dei leggings in pelle molto grintosi, di Uterque. Un look casual ma decisamente rock che sintetizza alla perfezione il suo stile.

Letizia di Spagna, il colletto in pizzo bianco sbagliatissimo

Ma questa volta Letizia delude su tutti i fronti, a cominciare dalla scelta infelice del golf nero con scollo a V che ha la particolarità di avere un ampio colletto bianco, ricamato, che da un lato ricorda le crinoline delle vecchie signore di inizio secolo scorso, dall’altro le divise bon ton dei college femminili d’altri tempi. Il capo è firmato Sandro, il brand francese che fa impazzire le giovani Principesse europee, comprese Kate Middleton e le figlie della Reina. Costo? 235 euro, ma al momento è in saldo per 140 euro.

Anche Letizia custodisce nell’armadio diversi modelli di Sandro, come ad esempio l’abito verde in stile pashmina che ha indossato tante volte, la una blusa a stampa blu e nera con scollo incrociato o il blazer verde a quadri. Ma la maglia con maxi colletto proprio non le si addice.

Letizia di Spagna, nemmeno Hugo Boss la salva

Ad aggravare la situazione è il modo in cui lo ha abbinato. Infatti, Donna Letizia lo indossa con dei pantaloni neri, modello Tapia, firmati Hugo Boss, con pinces, corti alle caviglie con tasche laterali ad asola e cintura in stoffa e cinghia d’argento. Il modello è in vendita a 199 euro, scontato, ed esiste in diversi colori, dal rosso al blu.

Ai piedi Letizia calza gli stivali neri che ha indossato per la prima volta durante la visita a Minorca a inizio gennaio. Sono firmati Unisa e anche loro sono in saldo a 139 euro. Hanno la punta squadrata, sono realizzati in pelle elasticizzata con zip interna.

Infine, per completare il suo stile preppy, la Reina ha raccolta in una coda di cavallo i capelli et voilà il look da Mercoledì Addams è fatto, con grande delusione per tutti.

Pensare che solo qualche giorno fa ha sfoggiato tutta la sua classe, sebbene fosse a lutto, indossando il cappotto-gioiello, creato apposta peer lei dal sarto di Corte, ai funerali di Costantino di Grecia.