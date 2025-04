Letizia di Spagna, il programma delle sue vacanze di Pasqua con Felipe

Fonte: IPA Felipe e Letizia di Spagna

Per molti di noi, la Pasqua rappresenta di certo un periodo di profonda pace e di serenità, un momento da trascorrere in famiglia: vale lo stesso per i Reali come Letizia di Spagna e Re Felipe. Non fanno eccezione, dunque: con l’avvicinarsi di queste date, l’agenda si fa più fitta (e in effetti dopo la Pasqua i Reali di Spagna saranno impegnati in numerosi eventi). Dal 18 aprile, ovvero venerdì, né Letizia né Felipe hanno in programma eventi pubblici, quindi probabilmente rimarranno a Madrid, come fanno da tempo, dopo la Pandemia di Covid-19.

Letizia e Felipe di Spagna, i programmi per la Pasqua: Leonor è lontana

Letizia e Felipe di Spagna sono in “vacanza”. Proprio così: la Regina e il Re si stanno godendo questo periodo di riposo, sebbene i loro piani siano estremamente riservati. Da quello che è trapelato, sono in pausa dal 18 fino al 22 aprile, per poi presenziare a numerosi eventi, con l’agenda che è più fitta che mai prima dell’estate. Per anni, invero, i Reali di Spagna hanno approfittato di questo periodo per fare dei viaggi di famiglia all’estero (come nel 2010, quando si sono recati nelle Alpi Svizzere), con la messa di Pasqua a Palma di Maiorca. In effetti, il piano era proprio quello di trascorrere questi giorni al Palazzo Marivent di Maiorca. Ma ormai sono ricordi che appartengono al passato, poiché hanno rotto con le tradizioni.

Così, Felipe e Letizia di Spagna scelgono di solito di fare una “visita segreta”: nel 2023, per esempio, hanno partecipato alla Passione di Chinchón, visita che è stata tenuta segretissima fino alla fine. Nel 2024 si sono invece uniti durante la processione della Vergine nel centro di Madrid: le condizioni meteorologiche tuttavia non erano delle migliori, e alla fine è stata sospesa. Secondo Ana Polo, il Re, la Regina e Sofia potrebbero apparire a Valencia, ma non ci sono conferme ufficiali in merito ai loro programmi.

La Regina Sofia si è recata a Siviglia nel giorno del Giovedì Santo, per la “madrugá”, mentre la Principessa Leonor è in Perù. Stanno seguendo con grande attenzione il viaggio di Leonor, che è approdata nel porto di Callao, in Perù. I loro piani per la Pasqua, dunque, sono molto più “intimi”, oggi, anche perché trascorrono la Settimana Santa in famiglia, ma senza Leonor.

Diversi impegni dopo le vacanze di Pasqua

Il periodo dopo la Pasqua è molto intenso per la Regina Letizia e il Re Felipe. Il 22 aprile, infatti, tornano già al lavoro: ospitano il tradizionale pranzo prima della cerimonia del Premio Cervantes al Palazzo Reale. Il vincitore di quest’anno è Álvaro Pombo, lo scrittore che è stato premiato per la “sua straordinaria personalità creativa, i suoi testi unici e la sua narrazione originale”. Poi è il turno dell’Auditorium dell’Università di Alcalá, mercoledì 23 aprile, in cui il Re e la Regina presenzieranno alla cerimonia. Giovedì è previsto un incontro per Felipe con i rappresentanti del Parco Statale Mobile, e in seguito incontra gli organizzatori della 43ª edizione del Salone Internazionale dell’Automobile di Barcellona. Dunque, visti i tanti eventi, è molto probabile che i Reali di Spagna si rilasseranno in famiglia. Proprio come tutti noi.