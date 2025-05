Kate Middleton, le regole che ha dato allo staff per proteggere i suoi figli

Fonte: IPA Kate Middleton

Come ogni mamma, Kate Middleton farebbe di tutto per proteggere l’incolumità dei suoi figli. Per questo motivo, in virtù della grande esposizione mediatica della sua famiglia, la Principessa e suo marito William hanno imposto al loro staff delle regole molto rigide, così da assicurarsi che George, Charlotte e Louis vivano un’infanzia serena.

Le regole che Kate Middleton ha imposto allo staff

Nonostante sia la futura Regina del Regno Unito, Kate Middleton cerca di condurre un’esistenza abbastanza ordinaria, soprattutto per non turbare la spensieratezza dei figli. Lei e William, insieme ai figli George, Charlotte e Louis, vivono nell’Adelaide Cottage, vicino al Castello di Windsor, dal 2022. Si tratta di una proprietà relativamente modesta con quattro camere da letto e senza personale residente, ma la coppia ha comunque un ristretto team che dà una mano, tra i cui membri figurano la tata Maria Teresa Turrion Borrallo, un giardiniere e una domestica.

Un annuncio di lavoro precedentemente pubblicato sul sito ufficiale della famiglia reale ha comunque rivelato una regola importante in vigore per i membri del team di William e Kate. Per proteggere la privacy dei loro cari, i Principi del Galles hanno infatti adottato una rigida politica di tolleranza zero per i pettegolezzi: nell’inserzione, la coppia specificava che i candidati dovevano essere “abili nel mantenere una certa riservatezza ed esercitare discrezione”.

Secondo quanto rivelato da alcuni insider, nel cottage vigono anche regole su come il personale debba vestirsi quando è in servizio presso la residenza della coppia: “I bambini girano liberamente per l’ufficio, e William non vuole che l’ambiente sia troppo formale. Se abbiamo riunioni importanti o dobbiamo andare a Buckingham Palace, allora sì, ci vestiamo in modo più formale”, ha spiegato una fonte. Insomma, anche tra la pareti domestiche Kate sembra prediligere la via della sobrietà: così come in pubblico sfoggia spesso look poco costosi e sfarzosi, allo stesso modo esige che il suo staff non esageri con divise o uniformi figlie di un’altra epoca.

La politica adottata da Kate e William

In linea con il loro stile di vita riservato, William e Kate hanno anche deciso di non assumere un maggiordomo ad Adelaide. Lo ha rivelato nel suo libro New King, New Court, il biografo reale Robert Hardman: “La coppia non ha cercato di aumentare il numero del personale nell’Adelaide Cottage, anche perché ci sarebbe poco spazio per farlo. Le voci secondo cui il Principe stesse assumendo un valletto sono state smentite”.

Anche altri tabloid britannici hanno confermato che i futuri Re e Regina del Regno Unito hanno sì un assistente tuttofare che si occupa di diverse faccende, dai bagagli alle uniformi, ma non un concierge personale: “Penso che molte persone sarebbero sorprese nel vedere quanto siano normali le cose a casa. I bambini aiutano ad apparecchiare la tavola, a portare via i piatti dopo aver mangiato e a riordinare. Non ci sono trattamenti di favore”, ha ribadito un altro informatore.

Se nei loro pubblici impegni sono per tutti i Principi del Galles, Catherine e suo marito a casa tornano ad essere semplicemente Kate e William, due genitori che, pur godendo di un ruolo decisamente importante, cercando di educare i figli nel miglior modo possibile.