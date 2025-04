Kate Middleton, la nuova promozione è un dispetto a Meghan Markle e Harry

Kate Middleton e William promuovono un ex assistente reale che nel 2018 denunciò Meghan Markle per bullismo: un dispetto ai Sussex

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William hanno fatto un grande dispetto a William e Meghan Markle, promuovendo un ex assistente reale che nel 2018 denunciò la Duchessa del Sussex per bullismo. Evidentemente le accuse che ha rivolto contro di lei non hanno per nulla minato la fiducia che i Principi del Galles hanno nei suoi confronti.

Kate Middleton e William, la promozione

In attesa di vedere Kate Middleton e William il giorno di Pasqua insieme a Re Carlo e Camilla, il Principe del Galles continua a lavorare e a portare avanti i suoi progetti. In particolare ha annunciato la promozione di un ex membro dello staff reale, che ha lavorato per lui e per sua moglie, così come per Harry e Meghan.

Si tratta di Jason Knauf che è stato nominato nuovo CEO dell’Earthshot Prize, il premio istituito a sostegno dell’ambiente. William lo ha annunciato il 17 aprile, spiegando che l’attuale CEO dell’organizzazione, Hannah Jones, lascerà l’incarico quest’estate dopo quattro anni. Knauf ha assunto il ruolo immediatamente ma collaborerà con il suo predecessore nei prossimi mesi durante il passaggio di consegne.

Il Principe del Galles ha ringraziato il CEO uscente con queste parole: “Come primo CEO, Hannah ha trasformato The Prize in un’organizzazione di livello mondiale, con un team incredibile che assegna un premio annuale, alimentando una piattaforma per accelerare l’adozione di soluzioni su larga scala e catalizzando un movimento per incoraggiare i giovani, accendere l’immaginazione e infondere un grande ottimismo in tutto il mondo”.

E poi si è detto entusiasta della nuova collaborazione: “Guardando al futuro del Premio e all’urgente lavoro necessario per sviluppare soluzioni più stimolanti per le più grandi sfide del mondo, non vedo l’ora di lavorare con Jason per tracciare la rotta per i prossimi cinque anni dell’Earthshot Prize e oltre”.

Ora l’avvicendarsi di questo incarico è una procedura del tutto ordinaria, se non fosse per la scelta della persona cui affidare un incarico così delicato. Sembra quasi che William abbia voluto fare un dispetto a Harry e Meghan Markle.

Kate Middleton, chi è Jason Knauf

Infatti, Jason Knauf, scelto da William come capo di uno dei progetti cui tiene di più, ha avuto seri problemi con Meghan Markle, tanto da denunciarla per bullismo.

Knauf ha lavorato come responsabile della comunicazione per William, Kate, Harry e Meghan quando ancora le due coppie avevano incarichi congiunti, poco prima che i Sussex lasciassero il Palazzo. Knauf ha iniziato come Direttore delle Comunicazioni di Kensington Palace prima di diventare CEO della Royal Foundation, che comprende le attività benefiche di William e Kate, fino alla fine del 2021. Anche dopo aver lasciato il suo ruolo nella Famiglia Reale, ha continuato a lavorare all’Earthshot Prize di William, facendo parte del consiglio di amministrazione.

Nel 2018 presentò una denuncia per bullismo contro Meghan, affermando che la Duchessa aveva maltrattato e cacciato due assistenti e ne aveva minacciato un terzo. La Duchessa si difese dalle accuse e si disse dispiaciuta e addolorata per questo ulteriore attacco alla sua reputazione.