Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sta combattendo la sua battaglia contro il cancro, così come il suocero, Re Carlo III. Entrambi gli importanti esponenti della Famiglia Reale inglese, infatti, hanno ricevuto la diagnosi della malattia a inizio anno e, da allora, hanno limitato i loro spostamenti e le loro apparizioni pubbliche.

Soprattutto la Principessa dal Galles è apparsa davanti ai sudditi solo due volte da quel fatidico responso medico e, per altre due volte, ha parlato ai sudditi attraverso un video condiviso sul canale Instagram ufficiale di Kensington Palace. L’ultimo di questi contenuti digitali è recente ed è stato registrato in occasione della fine delle Olimpiadi di Parigi 2024, per permettere ai futuri Sovrani d’Inghilterra di congratularsi con tutti gli atleti che hanno disputato le gare sportive.

Ma i Principi del Galles hanno deciso di partecipare anche a un altro accadimento molto doloroso, con una sentita lettera di condoglianze, indirizzata alla vedova di un uomo che avevano incontrato solo una volta nella loro vita.

La lettera di condoglianze dei Principi del Galles

Nell’aprile del 2023 Kate Middleton e William d’Inghilterra hanno preso parte a un incontro con la squadra di soccorso alpino del Central Beacons, mentre si trovavano in visita al Dowlais Rugby Club di Merthyr Tydfil. In quell’occasione, i Principi del Galles avevano distribuito delle pizze di diversi gusti: margherita, con i peperoni e con il pollo al barbecue. Le fragranti pietanze erano state acquistate dalla coppia reale presso un furgone di cibo da asporto, il Little Dragon Pizza Van, fondato da un imprenditore: Peter Morris.

Il pizzaiolo, quattro mesi dopo quel fatidico incontro, ricevette, però, una diagnosi di tumore che lo portò alla morte nel maggio successivo. In occasione del suo funerale, l’erede al trono d’Inghilterra e Kate hanno deciso di inviare una lettera di condoglianze alla moglie Tracey, come riportato da The Sun: “Possiamo solo iniziare a immaginare quale immenso buco lascerà nella tua vita e il mio cuore è rivolto a te e alla tua famiglia. Catherine e io abbiamo apprezzato moltissimo l’incontro con Pete. Sappiamo che Pete era un membro della comunità estremamente dedicato e molto apprezzato, come è stato evidente dalla risposta alla sua scomparsa. Volevo che tu sapessi quanto tu e la tua famiglia siete nei nostri pensieri in questo momento”.

Kate Middleton e William d’Inghilterra, quindi, hanno voluto essere partecipi al dolore della famiglia di un uomo, che hanno incontrato una sola volta nella loro vita e che si è dovuto arrendere al cancro, malattia contro cui sta lottando tenacemente anche la Principessa. Peter Morris, quando li aveva incontri, aveva avuto per i futuri sovrani delle parole molto gentili: “Erano davvero carini. Quando stavo avviando l’attività, sarebbe stato al di là dei miei sogni più sfrenati che un giorno avrei servito il futuro re”.

La reazione della moglie del pizzaiolo

La toccante lettera dei Principi del Galles per la morte del pizzaiolo Peter Morris ha molto toccato la sua vedova: “È stata una grande sorpresa. Non so nemmeno come abbiano scoperto che Pete era morto. Potrebbe averli toccati perché Kate è in cura… Abbiamo ricevuto così tante lettere da persone che amavano Pete, ma quella di William e Kate era davvero speciale”.

Tracey ha riportato le parole spese dal marito nei loro confronti: “Ha detto quanto fossero semplici”.