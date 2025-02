Kate Middleton, il lavoro “normale” prima di diventare Principessa

Fonte: IPA Kate Middleton

Prima di diventare una Principessa, Kate Middleton è stata una giovane ragazza come tante. Studentessa che, per mettere da parte qualche soldino, si è barcamenata tra lavoretti part time non sempre così piacevoli. Sono esperienze che però, nonostante le disavventure del tempo, lasciano sempre un dolce ricordo e cui si riguarda con il sorriso. Lo stesso vale per Kate, che spesso scherza sulla scarsa abilità dimostrata durante il suo primo lavoro vero.

Kate Middleton, da cameriera a Principessa

La prima volta che lo ha rivelato, Kate Middleton era ospite dello speciale della BBC, A Berry Royal Christmas, condotto dalla pasticciera Mary Berry, tra gli chef più autorevoli della Gran Bretagna e amata figura televisiva. Dopo aver servito dei mocktails – i cocktail analcolici oggi tanto in voga – a Berry e al marito William (anche lui ospite della trasmissione), Kate commentò: “Mi ricorda dei tempi dell’università quando per un po’ ho fatto la cameriera”. La pasticcera, incuriosita, chiese alla Principessa se fosse brava nel proprio lavoro. “No, ero terribile!” ha ammesso lei con una sincera risata. Il lavoretto part time della giovane Kate si trovava in Scozia, quando la futura Principessa lavorò in un pub non molto distante dalla University of St Andrews, propria quella in cui lei e William si incontrarono per la prima volta e, poco dopo, si innamorarono perdutamente.

La carriera nella moda

La cameriera part time non fu l’unica professione intrapresa da Kate Middleton prima di dedicarsi completamente ai doveri reali. Così come rivelato nel libro Kate: The Future Queen della scrittrice esperta di Royal Katie Nicholls, la moglie del Principe William lavorò nel mondo della moda, e lo fece con eccellenti risultati. Kate era buyer della sezione accessori per bambini del brand di moda Jigsaw, di proprietà di una sua cara amica, Belle Robinson.

“Un giorno mi chiamò e mi disse: ‘Posso passare così parliamo del mio lavoro?’” ha in seguito raccontato Robinson. “Voleva sinceramente un lavoro, – ha aggiunto un amica – ma aveva bisogno di flessibilità per continuare la relazione con un uomo così in vista e adattarsi a quella vista che con lui le era imposta”. Quando si liberà la posizione di buyer, Kate si candidò e, dopo un eccellente colloquio, ottenne il lavoro. Tra i colleghi era nota per la sua estrema precisione. “Era davvero molto diligente e mai in ritardo, possedeva una grande etica professionale. – È il commento di un’ex collega – Ha fatto uno sforzo per integrarsi e stare al passo con il lavoro.

Il lavoro nell’azienda di famiglia

Prima di dedicarsi al mondo della moda, così come molti altri figli di imprenditori, anche Kate Middleton lavorò per un po’ nell’impresa di famiglia, l’azienda di prodotti per feste Party Pieces. La figlia maggiore affiancò mamma Carole e papà Michael fino al 2011, per poi scegliere di dedicarsi in toto al suo ruolo di Principessa. Oggi, la Party Pieces è fallita e i Middleton sono stati costretta a cederla a terzi, mentre si trovano ad affrontare un ingente debito accumulato con la bancarotta, arrivata nel periodo della pandemia.