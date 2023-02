Kate Middleton, schiaffo a Meghan Markle e look da fare invidia

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton va in Cornovaglia con William, si veste di bordeaux indossando il cappotto di 12 anni fa e una gonna a portafoglio da fare invidia a tutte. Ma soprattutto prende a schiaffi Meghan Markle con un gesto eclatante che non si era mai permessa di fare in pubblico. Almeno in quel modo. Ma procediamo con ordine.

William e Kate Middleton, viaggio in Cornovaglia

Dopo aver sfoggiato il blazer bianco di Zara che tutte dobbiamo avere nell’armadio, Kate Middleton con William si è recata nella città portuale di Falmouth in Cornovaglia, terra di cui è Duchessa. I Principi hanno visitato il museo navale dove è stato mostrato loro un gommone speciale che fu donato alla Regina Elisabetta e al Principe Filippo per le loro nozze dalla Royal New Zealand Navy.

Fonte: Getty Images

La coppia ha poi visitato un community centre della zona dove Kate Middleton si è prestata a cantare e giocare con un gruppo di bambini come amava fare appena ne ha la possibilità. Come è noto la Principessa del Galles ha molto a cuore la salute fisica e mentale della prima infanzia, ha presentato a un evento legato ai Bafta il primo docufilm sul progetto che sta sviluppando in materia. E poi adora i bimbi piccoli e fare la mamma, tanto che vorrebbe avere un altro figlio.

Kate Middleton, l’incontro inaspettato

Ma il momento più toccante della giornata è stato l’incontro di Kate con un suo vecchio insegnante, Jim Embury, che ora è un volontario del museo navale. La Principessa è apparsa piacevolmente stupita di incontrare il suo maestro e lo ha abbracciato davanti alla folla che si era riunita per salutarla in modo sorprendentemente caloroso. Lady Middleton non ha mai mostrato così apertamente in pubblico le sue emozioni, nemmeno quando ha rivolto gesti di affetto nei confronti di suo marito col quale appare sempre piuttosto distaccata, perfino quando lo sfiora o lo prende bonariamente in giro.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, lo schiaffo a Meghan Markle

L’abbraccio così spontaneo al suo vecchio insegnante e le parole che gli ha rivolto di ringraziamento per quello che le ha trasmesso, preziosi insegnamenti che lei stessa ha passato ai suoi figli, sono apparsi con la smentita più plateale alle accuse che Meghan Markle le ha rivolto. La moglie di Harry infatti nella serie di Netflix dedicata alla sua vita a Palazzo aveva raccontato del primo incontro con Kate descrivendo l’abbraccio che le aveva dato come “sgradevole” tanto era formale. Anzi ha sottolineato come tutta la Famiglia Reale anche privatamente fosse eccessivamente staccata e fredda nelle relazioni private.

L’abbraccio pubblico di Kate al suo insegnante è parso uno schiaffo a Meghan che è stata così smentita su tutti i fronti. Evidentemente il problema non era della Principessa del Galles ma della moglie di Harry.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, cappotto nuovo e gonna da favola

Lady Middleton non contenta ha attratto l’attenzione su di sé con un look speciale total bordeaux. Kate ha optato per uno dei cappotti di Hobbs London che entra a far parte della sua collezione. Il capospalla marrone presenta una cintura e dei cinturini ai polsi in pelle e chiusura laterale. Il modello si chiama Celeste e costa 750 euro. Sotto la Principessa indossa un top in cachemire di Kiltan, da 109 euro, che possiede anche in bianco, e una magnifica gonna a portafoglio di Edelinelee e gli stivali di Gianvito Rossi.