Kate Middleton, la favolosa giacca bianca da 65,95 euro (che possiamo avere tutte)

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look casual e low cost da copiare

Kate Middleton ha dato di nuovo prova di sé mostrando le sue abilità sportive, ottenendo il titolo di Principessa più fitness d’Europa. E naturalmente lo fa con eleganza, ossia indossando il perfetto look casual con tanto di blazer bianco, di Zara, che può essere nostro con 65,95 euro.

In attesa dell’incoronazione di Carlo, Kate Middleton è andata in visita in un college a Derby insieme al capitano Preet Chandi per celebrare il ritorno dell’ufficiale dell’esercito dalla sua spedizione in solitaria nell’Antartide. La Principessa era patrona della impresa in cui l’ufficiale ha battuto il record mondiale per la più lunga spedizione di sci polare in solitaria senza supporto nella storia, durata in tutto poco più di 70 giorni.

Kate Middleton, la giacca di Zara da avere assolutamente

All’appuntamento Lady Middleton si è presentata con un outfit che è davvero da imitare, sia per l’accessibilità dei capi che non valgono migliaia di euro ma creano lo stesso allure sia per la versatilità del look che risolve moltissime situazioni. Dunque, Kate ha sfoggiato una nuova giacca bianca in écru, a doppiopetto con bottoni dorati, di Zara. Costo? 65,95 euro. La Principessa ha il merito di aver reso iconica questa giacca quando la indossò in rosso nel 2020 riciclandola in diverse occasioni. Ma nel 2023 vanno di moda i colori delicati e più naturali et voilà ecco la versione white.

Fonte: IPA

Kate abbina la sua nuova giacca a una leggera maglia a girocollo in cashmere con maniche lunghe, firmata Kiltan, dal 1989 il principale rivenditore specializzato di cashmere, lana pregiata e tweed del Royal Mile di Edimburgo. Il prezzo non è eccessivo, 109 euro. I capispalla sono coordinati a un paio di pantaloni a sigaretta blu, in crêpe, modello Frieda, di LK Bennett, già indossati, da 125 euro e cintura in pelle delle stesso colore.

Molto interessante la scelta delle scarpe. La Principessa opta per delle sneaker bianche con rifiniture metalli, di Veja, che si possono acquistare per 120 dollari.

Kate Middleton, gli orecchini da 9 euro

Ma attenzione il vero pezzo forte del look casual di Kate sono gli orecchini. Ultimamente la moglie di William fa molta attenzione a questo gioiello che è diventato un accessorio fondamentale dei suoi outfit. Dopo gli orecchini geometrici da 82 euro, Lady Middleton ricicla i suoi cerchi con perle e medaglia a disco di Accessorize che possono essere tuoi con appena 8 sterline, ossia circa 9 euro.

Kate Middleton, la prova di resistenza con 40 chili

Lontana da Windsor e dal pericolo di incontrare suo cognato Harry che si vocifera sia tornato in Gran Bretagna in gran segreto per incontrare suo padre Carlo, l’impavida Kate ha voluto provare di persona le fatiche che il capitano ha dovuto affrontare durante la sua spedizione. Così attaccata a una imbragatura, la Principessa ha provato a spostare due pneumatici che pesavano 20 chili ciascuno, quelli che ha utilizzato l’ufficiale per allenarsi simulando il peso della sua slitta. Kate ha ammesso: “Ho bisogno di fare un po’ di allenamento”.

Fonte: IPA

Infine, Lady Middleton e il suo ospite hanno parlato con gli studenti di salute mentale. E la Principessa ha detto: “(Il capitano Chandi) è stata una grande ispirazione per me ed è stato fantastico vedere il suo viaggio e ciò che è stata in grado di ottenere nell’anno in cui ha lavorato per raggiungere questo incredibile obiettivo. Spero davvero che ispiri tutti voi a credere in voi stessi, a superare i limiti e a lavorare davvero sulla vostra resilienza perché ci sono messaggi così forti che aiutano a sostenere il vostro benessere emotivo e mentale”.