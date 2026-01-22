Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ingrid di Norvegia

La Principessa Ingrid di Norvegia ha spento 22 candeline il 21 gennaio. Un compleanno diverso dal solito, in un momento particolarmente delicato per la sua famiglia. Giovane e amata dai sudditi, l’erede al trono si trova al centro di una responsabilità inattesa: proteggere l’immagine della Corona nel bel mezzo del controverso e mediatico processo che vede coinvolto il fratello maggiore, Marius Borg Høiby. Il figlio che la madre Mette-Marit ha avuto da una relazione di gioventù, prima dell’incontro con il Principe Haakon.

Ingrid di Norvegia deve salvare la Corona dallo scandalo di Marius Borg

Dopo l’arresto di Marius Borg e le 32 accuse a suo carico, alle quali si è aggiunta di recente una per spaccio di droga, la casa reale norvegese si è rivolta a Ingrid per cercare di salvare l’immagine della famiglia reale. Una decisione presa dopo un’intensa pressione mediatica. La scelta di studiare in Australia non ha reso di certo le cose facili, ma la Principessa è pronta a dare priorità ai suoi doveri reali ogni volta che può.

Nonno Re Harald ha affidato alla nipote un viaggio ufficiale nel Finnmark pochi giorni prima dell’inizio del processo a Marius Borg, previsto per il prossimo 3 febbraio. L’obiettivo è presto detto: rafforzare l’immagine della famiglia reale. La figlia di Mette-Marit e Haakon visiterà le città di Karasjok e Kirkenes per approfondire la conoscenza della cultura Sami.

Una sfida significativa in quanto si tratta del suo primo viaggio ufficiale da sola e la regione confina con Finlandia e Russia. Non tornerà in Australia prima di febbraio per riprendere il prossimo semestre di studi e, fino ad allora, Ingrid potrà aiutare la sua famiglia.

“Sta facendo un lavoro brillante. Sta generando titoli positivi in ​​un momento in cui le notizie per loro sono state per lo più negative”, ha dichiarato Caroline Vagle, esperta reale per Se og Hør. Ingrid è tornata a casa per Natale e ha anche partecipato a diversi impegni reali durante il mese di dicembre.

Dopo lo scandalo che ha travolto il fratello, la ragazza ha trasformato la sfida in energia positiva, abbracciando il suo ruolo di Principessa con rinnovato vigore. A soli 22 anni, tra doveri istituzionali e ambizioni personali, ha già accumulato un carnet impressionante: dal completamento del servizio militare alla sua prima visita ufficiale in Francia, passando per una missione da solista e un’udienza regale.

E tutto questo mentre continua con determinazione gli studi in Scienze Sociali a Sydney, dimostrando una maturità e un equilibrio che non lasciano sicuramente indifferenti.

Suo fratello rischia sedici anni di carcere e sua madre è gravemente malata, tanto che si sta valutando un trapianto di polmone. Nonostante tutto, Ingrid si sta mostrando pubblicamente come una Principessa sicura di sé, impegnata e intraprendente. “Questo fa ben sperare per il futuro”, ha aggiunto l’esperta.

Come sarà il viaggio di Ingrid di Norvegia nel Finmark

Il primo viaggio ufficiale in solitaria della Principessa Ingrid comincerà il prossimo 25 gennaio, quando si recherà a Karasjok. Qui sarà accolta da una famiglia di allevatori di renne. Questo le permetterà di conoscere in prima persona la cultura Sami e le realtà attuali di coloro che praticano questa attività tradizionale. L’erede al trono trascorrerà la notte con la famiglia sull’altopiano.

Il giorno successivo farà tappa alla scuola di Karasjok, dove visiterà le strutture e parlerà con gli studenti. A seguire si recherà al Parlamento Sami per conoscere il lavoro svolto lì.

Martedì 27 gennaio, la Principessa visiterà una scuola a Kirkenes. Incontrerà gli studenti della Tara Senior High School per partecipare a un’attività di slitta trainata da cani. Questa scuola è l’unica della zona a offrire questo tipo di formazione. Nel pomeriggio, incontrerà un gruppo di imprenditori.