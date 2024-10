Harry senza Meghan Markle si dà al surf

Fonte: IPA Il Principe Harry

Harry che si dedica al surf in California. Un modo come un altro – che ha conquistato il cuore degli ammiratori del Duca di Sussex – per confermare la sua transizione da Principe britannico a uomo californiano. Il filmato, che ha rapidamente fatto il giro dei social media, mostra il secondogenito di Re Carlo che cavalca le onde, dimostrando un lato di sé che raramente si è visto in pubblico. Con un’energia rilassata e un entusiasmo evidente, Harry sembra davvero immergersi in questa nuova passione, allontanandosi dalle pressioni e dalle responsabilità della vita Reale che ha lasciato nel Regno Unito.

Qual è una delle più grandi passioni di Harry

Nel video, si vede Harry concentrato, con una tavola da surf bianca tra le mani, pronto a prendere le onde. L’istruttore di surf, Raimana Van Bastolaer, lo incoraggia con un deciso “Vai!”, mentre Harry si prepara con determinazione. Dopo qualche istante di attesa, il Principe salta sulla sua tavola e, con una certa cautela, si solleva in piedi. Mentre riacquista l’equilibrio, allunga le braccia ai lati del corpo, cercando di mantenere la stabilità. Gli applausi che seguono sono un segno di approvazione per il suo sforzo e la sua dedizione.

Il momento in cui Harry, ormai in equilibrio, allunga le mani e cerca di seguire le istruzioni del suo istruttore, è particolarmente significativo. Viene persino incoraggiato a muovere le spalle, suggerendo che il Duca si sta impegnando al massimo per apprendere questo sport che ama da sempre. Nonostante l’inizio un po’ incerto, sembra che Harry stia amando ogni momento trascorso sull’acqua. La sua espressione concentrata ma serena rivela un uomo che, lontano dagli occhi attenti della stampa e delle controversie Reali, sta davvero godendo della sua libertà e delle nuove esperienze che la vita in California gli offre. Un modo per vincere la solitudine di questi giorni in cui Meghan Markle è impegnata altrove e l’ha lasciato solo a godersi le spiagge assolate del luogo in cui hanno scelto di vivere.

Dove sta facendo surf il Principe Harry

I fan del Principe Harry non hanno tardato a condividere il loro entusiasmo per questo nuovo lato della sua vita. Sui social media, in particolare sulla piattaforma X, i commenti si sono moltiplicati. L’utente @PhlyGerl ha scritto entusiasta: “Il Principe Harry in America sta vivendo la sua vita da sogno in California”. Questo sentimento è stato ripreso da molti altri fan, che vedono in Harry non solo un uomo che si è lasciato alle spalle le responsabilità della Corona, ma che sta davvero prosperando in questo nuovo capitolo della sua vita.

Un altro commento sui social ha sottolineato come il principe stia davvero abbracciando lo spirito californiano, affermando: “Il Principe Harry, Duca del Sussex, fa surf e prospera in California”. Non è una sorpresa che Harry stia diventando un “ossessione” per molti appassionati della Famiglia Reale, specialmente quelli che apprezzano il suo spirito indipendente e la sua voglia di scoprire nuovi aspetti della vita. Il video del surf sembra essere un’ulteriore conferma di questa trasformazione, con molti che credono che stia finalmente realizzando il suo desiderio di una vita più normale, lontano dalle pressioni dei doveri Reali.

In particolare, il luogo in cui Harry ha deciso di provare il surf non è da poco. Si dice infatti che abbia frequentato il famoso Surf Ranch di Kelly Slater, una delle destinazioni più prestigiose per gli appassionati di surf in California. Ci si chiede se esista qualcosa che Harry non sappia fare. Un utente sui social ha esclamato: “C’è qualcosa che quest’uomo non sappia fare? #PrinceHarry è un vero californiano ora e questo dovrebbe essere l’uomo che sta progettando di tornare nel Regno Unito?”. Questa riflessione solleva la questione di come Harry sia percepito oggi, soprattutto in contrasto con il passato.