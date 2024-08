Harry e Meghan, la Regina Elisabetta dalla loro parte: ritrovata un’importante lettera

Fonte: Getty Images Elisabetta II avrebbe voluto per Harry e Meghan una sicurezza speciale dopo il loro addio alla royal family

C’è sempre stato un legame speciale tra il Principe Harry e la Regina Elisabetta. Nipote e nonna erano davvero molto uniti e l’intesa non si è spenta neppure quando il secondogenito di Re Carlo, in accordo con la moglie Meghan Markle, ha deciso di lasciare i suoi incarichi reali. È quanto emerso in una lettera diffusa dai tabloid inglesi in cui la defunta Sovrana esprimeva una certa preoccupazione per i Duchi di Sussex.

Harry e Meghan in pericolo: i dubbi della Regina Elisabetta sulla sicurezza

I veri pensieri della defunta Elisabetta II sulla sicurezza del Principe Harry e di Meghan Markle sono stati rivelati in una lettera scritta in seguito alla Megxit. Dopo essersi dimessi dal ruolo di membri senior della famiglia reale all’inizio del 2020, Harry e Meghan hanno perso molti dei vantaggi della vita reale, tra cui quello della sicurezza automatica della polizia nel Regno Unito. La lettera, redatta dal segretario privato della Sovrana, Sir Edward Young, recita: “Capirai bene che garantire la sicurezza del Duca e della Duchessa del Sussex è di fondamentale importanza per Sua Maestà e la sua famiglia”.

“Considerato il profilo pubblico del Duca in virtù della sua nascita nella Famiglia Reale, il suo servizio militare, il profilo indipendente della Duchessa e la storia ben documentata di attacchi alla famiglia Sussex da parte di estremisti, è fondamentale che la famiglia continui a ricevere una sicurezza efficace”. La lettera di Sir Edward sottolinea anche che la Regina era ben consapevole che il RAVEC, la commissione esecutiva del governo per la protezione dei Reali e delle figure pubbliche, avrebbe preso la decisione finale sulla sicurezza di Mghan e Harry in modo indipendente (e così è stato). Ma ha anche chiarito che la Monarca riteneva importante che continuassero a ricevere un’adeguata protezione.

In una recente intervista televisiva, Harry ha ribadito di aver sempre avuto il sostegno di Elisabetta, fino alla fine dei suoi giorni. “Lei sapeva quanto sono importanti per me queste battaglie”, ha affermato il Principe. Un riferimento alla disputa sulla sicurezza – dopo aver perso il diritto di avere una scorta pubblica – ma anche a quella contro i tabloid inglesi (che invece va avanti ormai da tempo).

Secondo molti Harry avrebbe ricordato pubblicamente la posizione di Elisabetta per far cambiare idea a Re Carlo, che non avrebbe da mesi più rapporti con il suo secondogenito dopo la visita dello scorso febbraio a Londra in seguito all’annuncio del cancro. Per il 73enne il figlio sarebbe del tutto ossessionato dal tema della sicurezza, tanto da aver fatto decine e decine di appelli e richieste al padre.

“Harry è spaventato e pensa che l’unica persona che può fare qualcosa al riguardo sia suo padre”, ha spiegato a People una fonte interna alla Famiglia Reale. Un altro insider ha affermato: “Harry è determinato a proteggere la sua famiglia a tutti i costi”. Qualcuno da Palazzo aveva precedentemente dichiarato a Page Six che l’unico modo per fare pace sarebbe concedere ad Harry quella sicurezza “che desidera così disperatamente. Come Monarca, è lui il decisore ultimo. Questo sarebbe il modo in cui padre e figlio possono riconciliarsi”.

Tuttavia, un’altra persona molto vicina ai Windsor ha fatto notare che la convinzione che la sicurezza di Harry sia nelle mani di Charles è “del tutto errata”, come del resto prova la lettera di Elisabetta, che nulla ha potuto fare sulla scelta finale della RAVEC.

Harry e Meghan e la questione della sicurezza nel Regno Unito

Il Principe Harry si ritiene vittima di un’ingiustizia: dopo il trasferimento negli Stati Uniti, nel Regno Unito è stato deciso di non fornirgli più lo stesso livello di protezione concesso agli altri membri della Famiglia Reale. Ora è semplicemente considerato alla pari di altri visitatori di alto profilo. Ma a detta del diretto interessato, il Duca di Sussex non può recarsi in tranquillità a Londra e ha fatto causa al Governo britannico per questo.

Il giudice ha però dato ragione al governo e ha stabilito che non c’è stata alcuna illegalità nel processo decisionale. Per la corte Harry non ha più diritto a essere protetto come se fosse un membro effettivo della Royal Family e a nulla sono valse le argomentazioni per cui Harry è “il figlio del Re Carlo III”, “è un fratello del Principe di Galles”, o il fatto che, come hanno fatto notare in tribunale, “al-Qaeda ha recentemente chiesto l’uccisione del ricorrente”.

Nonostante questo Harry è irremovibile e a tal proposito ha annunciato che non tornerà presto nel Regno Unito con Meghan Markle o i figli, il Principe Archie e la Principessa Lilibet: “È troppo pericoloso. C’è troppa attenzione su di me e su mia moglie. Mi hanno spinto troppo oltre”, ha detto.

E poi: “Basta una singola persona, che legge queste cose e che agisce in base a ciò che ha letto, che si tratti di un coltello o di un acido, qualsiasi cosa sia… queste sono cose che mi preoccupano sinceramente. È uno dei motivi per cui non riporterò mia moglie in questo Paese”.