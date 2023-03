Harry e Meghan Markle, l’alleanza dopo lo sfratto: chi prende il loro posto

Fonte: IPA Harry e Meghan, nuova alleanza

Sono giorni che non si parla d’altro: Harry e Meghan Markle sono stati sfrattati da Frogmore Cottage, l’abitazione reale a pochi chilometri dal centro di Londra, dove la coppia ha vissuto dopo il matrimonio, prima dell’addio al Regno Unito. Dopo la conferma ufficiale da Palazzo e dai portavoce della coppia, arrivano nuovi dettagli, in particolare sui nuovi inquilini, che hanno avuto il benestare dei Sussex. Non solo, la coppia che ha preso il loro posto, è molto vicina a Harry e Meghan, e patteggia per loro, tanto da aver trascorso qualche giorno di vacanza il mese scorso proprio nella loro villa in California.

Harry e Meghan: chi abita adesso a casa loro dopo lo sfratto

Circa una settimana fa alcuni tabloid inglesi avevano svelato che, dopo l’uscita di Spare, l’autobiografia del Principe Harry, Re Carlo aveva sfrattato lui e Meghan Markle da Frogmore Cottage, l’abitazione reale alla quale sono molto legati. D’ora in poi se i Sussex vogliono soggiornare a Londra, dovranno accontentarsi, si fa per dire, di una camera a Buckingham Palace, o trovarsi una stanza in hotel. La notizia ha fatto molto discutere, ed è subito partita la caccia ai futuri inquilini del cottage. Invece, già da due settimane, qualcuno vi si è trasferito in sordina.

Si tratta della Principessa Eugenie, in attesa del secondo figlio, con il marito, Jack Brooksbank, e il piccolo August Philip. La famiglia avrebbe già iniziato a disfare i bagagli, e a spedire gli ultimi pacchi al Principe Harry e Meghan Markle. La notizia, in realtà, non coglie di sorpresa: infatti, l’ipotesi iniziale era che fosse il Principe Andrea a prendere possesso di Frogmore Cottage, e probabilmente è stato lui a lasciarlo a sua figli. Eugenie non vivrà, però, sempre qui: suo marito dovrà trasferirsi per lavoro in Portogallo, e quindi la famiglia si dividerò tra due case (e due stati) diversi, anche se il suo desiderio pare sia quello di crescere i bambini in Inghilterra.

La felicità di Harry e l’alleanza con Eugenie

La notizia che la sua vecchia casa, quella nella quale ha condiviso i ricordi più belli con Meghan Markle, andrà alla cugina Eugenie, ha riempito di gioia Harry. I due, infatti, sono legatissimi, e la Principessa è l’unico membro della Famiglia Reale a fare un cameo nella docu-serie Netflix. Non solo, Sarah Ferguson e le sue figlie sono molto vicine ai Duchi di Sussex, e li spalleggiano in questa “rivincita” contro i Windsor.

Del resto, sia Sarah che Eugenie e Beatrice sono sempre state massacrate dai tabloid inglesi, e in passato la Duchessa di York è stata spesso vittima di terribili angherie a Palazzo, come ha raccontato, anche lei, nella sua autobiografia. Una intesa perfetta, dunque, e Harry non può essere che felicissimo che sia Eugenie a prendere possesso di Frogmore Cottage. Al momento è lei l’alleata più valida, e una dei pochi che mantiene un dialogo con loro: il mese scorso, infatti, l’intera famiglia è stata ospite di Harry e Meghan in California, forse proprio per parlare della residenza in questione, anche se non è la prima volta che Eugenie li va a trovare a Los Angeles.